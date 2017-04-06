Sanık soru sormak isteyince salon karıştı

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'ın bombalanmasına yönelik 16 sanığın yargılandığı davada gergin anlar yaşandı.

Soru sormak isteyen sanığa mağdur yakınlarından biri, "Ne soracaksınız şerefsizler. 250 kişiyi katlettiniz, hain köpekler. 250 ocağı söndürdünüz" diye tepki gösterdi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müşteki ve taraf avukatları katıldı. 16 sanıktan 4'ünün firari olduğu davanın üçüncü gününde müştekilerin dinlenmesine devam edildi.

SANIK SORU SORMAK İSTEYİNCE SALON KARIŞTI

Duruşmada, müşteki beyanlarına geçilmeden önce sanık Eray Uçkun söz istedi. Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, "Soracağınız bir şey mi var" diye karşılık verdi. Sanığın soru soracağını söylemesi üzerine müştekilerin bulunduğu yerden sanığa yönelik tepkiler oldu. Mağdur yakınlarından biri, "Ne soracaksınız şerefsizler. 250 kişiyi katlettiniz, hain köpekler. 250 ocağı söndürdünüz siz. Allah sizinde ocağınızı söndürsün" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine sanıklardan Eray Uçkun, "Kim yaptıysa Allah belasını versin" diye karşılık verdi. Müşteki ve sanıkların karşılıklı söz söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, "Karşılıklı söz dalaşı olmasına izin veremem. Burası mahkeme salonu. Siz böyle yaparsanız bu davaları nasıl görebiliriz" diye uyardı. Tartışmanın devam etmesi üzerine tepki gösteren mağdur yakınları salondan çıkartıldı.

Gerginliğin ardından müşteki beyanlarının alınmasına devam edildi.

İKİNCİ KEZ GERGİNLİK YAŞANDI

Müşteki Tarık İnceveren ifadesi sırasında, "Sanık sandalyesinde oturanlar ve kaçan namussuz ve şeref yoksunları" sözlerini sarf etmesi üzerine, sanık Mustafa Altunay, "Sensin lan namussuz" diyerek karşılık verdi. İnceveren, "Vatan hainlerinin verdiği ifadeleri dinledim" diye sözlerini sürdürünce, sanık Altınay, "Bunların hepsi kaydediliyor. Vatan haini olmadığımız belli olacak" diye bağırdı. Bunun üzerine mağdur yakınları da olaya tepki göstermeye başladı. Mağdur yakınları, "Vatan hainisiniz, kaç kişiyi öldürdünüz. Sizin Allah'ınız yok. Vatan haini köpekler. Tehdit etmeyin kimseyi" şeklinde bağırdı. Mahkeme Başkanı Ademoğlu, tekrardan araya girerek "Bunu birileri bilinçli mi yapıyor? Böyle olmaz. Dışarıya çıkardıklarımı tekrar içeriye almayın" dedi. Mahkeme başkanının dışarı çıkarılmasını istediğini bir kişi salondan çıkarken, sanıklara dönerek, "Birilerine dokunuyor mu söylediklerimiz? Zorunuza mı gidiyor" dedi.



Mahkeme, müşteki avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.