Sandıktan Koalisyon Çıktı

KKTC'deki Erken Genel seçimlerin kazanını Ulusal Birlik Partisi oldu. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün balkon konuşması yaptı. UBP dahil hiçbir parti tek başına iktidarı elde edecek milletvekili sayısına ulaşamadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 35,44'ünü alarak sandıktan birinci parti çıkarken, seçimlerde hiç bir parti tek başına iktidarı elde edecek milletvekili sayısına ulaşamadı.

UBP BİRİNCİ PARTİ OLARAK ÇIKTI

Kuzey Kıbrıs'ta dün yapılan seçimlerin ardından sandıkların yüzde 93'ü açıldı. Sonuçlara göre 8 partiden 6'sı yüzde 5 barajını aşarak Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilme hakkı kazandı.

Seçim barajını aşan UBP, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Meclise girme şansı bulurken, bu sonuçlarla ülkede hiç bir partinin tek başına iktidarı alamadığı ortaya çıktı.

CTP VE DP'DE BÜYÜK OY KAYBI

Ülkede kayıtlı 190 bin seçmenin yüzde 61,5'inin sandık başına gittiği seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 35'in üzerinde oy alarak 50 sandalyeli mecliste 21 milletvekiliyle temsil hakkı kazandı. CTP'nin yüzde 21,05 oy oranıyla 12 milletvekili, HP'nin yüzde 17,05 oranıyla 9, TDP'nin 8,64 oy oranıyla 3, DP'nin 7,87 yüzde oy oranıyla 3, YDP'nin ise yüzde 6,96 oy oranıyla 2 milletvekili çıkardığı seçim sonuçlarına göre hiç bir parti tek başına çoğunluğu sağlayamadı. Ülkede, iki veya üç partinin bir araya gelmesiyle oluşturulacak koalisyon gündeme geldi.

Kıbrıs görüşmelerine müzakereci olarak katılan Kudret Özersay'ın liderliğindeki Halkın Partisi, ilk kez girdiği seçimlerde yüzde 17,05 oy aldı ve meclisin 3. partisi oldu.

Bu sonuçla UBP, bir önceki seçime göre oylarını yüzde 8 artırarak seçimin galibi oldu. CTP yüzde 17, DP ise yüzde 16 oy kaybı yaşadı.

ÖZGÜRGÜN'DEN BALKON KONUŞMASI

KKTC'deki Erken Genel seçimlerden birinci çıkan (UBP) Ulusal Birlik Partisi başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa'da parti merkezin den 'balkon konuşması' yaptı. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'e, ilk defa nişanlısı ünlü manken ve oyuncu İnci Pars da eşlik etti.

Özgürgün, seçim değerlendirmesinde bulunarak "Halkımıza hayırlı olsun. Çok demokratik, şeffaf bir seçim günü yaşadık. Hiçbir gerginlik olmadan Kıbrıs Türk halkı vekillerini seçmiş bulunuyor. UBP olarak sandıktan önemli bir başarı ile çıktık. Halkımız güvenini ortaya koydu. Daha büyük bir sorumluluk hissediyorum. Ciddi bir farklı sandıktan çıktık.

"Yeni kurulacak hükümet noktasında bize önemli bir sorumluluk yüklendi. Her zaman hükümetleri kurarken sorumluluğu önemli şekilde yerine getirdik. En başarılı koalisyonları UBP oluşturmuştur. Halkımız bu güveni sandığa yansıttı. Önümüzde önemli dönüm noktaları var. ben Kıbrıs Türk halkına partimize verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz kampanya döneminde söyledik bizim hedefimiz halkımıza hizmet.

Bir olarak ve güç içerisinde başarı ile bu önemli dönemeçten çıktık. UBP'nin ortaya koyduğu vizyona halkımız destek vermiştir. Bu sorumluluğun bilinciyle UBP hükümette ciddi şekilde çalışacaktır. Genç ve dinamik kadromuzla çalışacağız. Gelinen aşamada halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının önünün açık olacağını söylemek istiyorum. Demokratik şeffaf bir yapı, Kıbrıs'ta hakları her zaman korunan bir yapı oluşturacağız. Hedefimize ulaşmış gözüküyoruz. Halkımızın sandığa yansıttığı iradeye saygılıyız. Halk UBP'ye görev veriyor biz de bu görevi alıp taşıyacağız''dedi.

Öte yandan KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı ilk resmi sonuçlara göre, UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, YDP 3, TDP 2 milletvekilini meclise sokmayı başardı.