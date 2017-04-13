'Sandıklara saldırı' operasyonu

Mersin’de, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumda DEAŞ'ın tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığı yönündeki istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çalışmada halk oylaması sürecinin güvenli şekilde yürütülmesini engellemeye yönelik terör örgütleri ve bazı grupların provokatif eylemler düzenleyebileceği, DEAŞ'ın da tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığı belirlendi. Bilgiler üzerine düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Mersin il merkezinde Z.B, A.E, S.A.M, A.J.A, M.M. ve M.N, Mut ilçesinde A.A. ile Tarsus ilçesinde de A.T. ve E.E. olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlıların üst ve ev aramalarında ise çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen doküman, kitap, dergi ve dijital malzeme ile ruhsatsız bir av tüfeği ile fişekleri ele geçirildi."

KIRIKKALE'DE OPERASYON



Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ törer örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında merkez ve ilçelerindeÿüç ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda D.C., E.Y., N.F., O.A. ve K.A. gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında Gaziantep’te de H.T.T.ÿgözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise DEAŞ örgütüne ait olduğu tespit edilen görsel dokümanlar, DEAŞ bayrağı, bilgisayar ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. Kırıkkale’de bir süre önce yapılan DEAŞ operasyonunda ise gözaltına alınan 13 kişi tukuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ADANA'DA 10 TUTUKLAMA

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarat çalışmasında, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 21 şüphelinin DEAŞ’a ve El Kaide’ye eleman kazandırdığı ve örgüte finans sağladığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgiler doğrultusunda zanlıları yakalamak için şafak vakti, özel hareket polislerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 500 polisle operasyon başlattı. Polis, 30 Mart tarihinde eş zamanlı olarak Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde 19 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında gözaltına alınan 18 kişi, 14 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyede, çıkarıldıkları mahkemece El Kaide ve DEAŞ terör örgütüne üye olmak ve faaliyet yürütmek suçundan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şahıs ise ‘adli kontrol’ ile serbest bırakıldı.