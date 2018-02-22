'Sandal'ı Sildi

Geçtiğimiz günlerde Emina-Mustafa Sandal çifti yaptıkları ortak açıklamaya ile boşanacaklarını açıklamıştı.

Çift boşanma sebeplerini de "Aramızdaki aşkın tükenmesi" olarak belirtmişti.Magazin - 22.02.2018 10:14Emina Sandal ve Mustafa Sandal çifti boşanacaklarına dair iddialar ile magazin basınını oldukça meşgul etmişti. Sandal çifti geçtiğimiz günlerde bu iddialara son noktayı koymuştu. Basın mensuplarına boşanacaklarını açıklayan çift ilişkilerinin bitmesinin nedenini aşkın tükenmesi olarak belirtmişlerdi.

Emina Sandal, sosyal medya hesabından 'Sandal' soyadını sildi. Boşanma aşamasında olan çift, çocukları için görüşmeye devam etse de Emina kendi soyadına kısa sürede dönüş yaptı.