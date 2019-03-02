  • BIST 103.267
  • Altın 223,513
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Sancaktepe'de soba faciası: 2 kardeş hayatını kaybetti

»
Sancaktepe'de soba faciası: 2 kardeş hayatını kaybetti
İstanbul Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz sokaktaki evde oturan ailenin komşuları, Gülay Boyraz ve çocuklarından haber alamayınca pencereden içeriye girdi. Gülay Boyraz (38) ve çocukları Salih (10) ve Hayrünnisa (7)'yı hareketsiz yerde yatan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kardeşin öldüğünü belirledi. Anne Gülay Boyraz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gülay Boyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Baba Adem Boyraz'ın memleketleri Tokat'ta olduğu öğrenilirken acı haber üzerine eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çocukların cesetleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bedelikli askerlikle ilgili son dakika açıklama01 Mart 2019 Cuma 16:26
  • Kadın vahşetine bir yenisi daha Aydın'da sırtından vurulan kadın hayatını kaybetti01 Mart 2019 Cuma 16:22
  • Son dakika... Kadıköy'de kesik bacak dehşetinin görüntüleri çıktı01 Mart 2019 Cuma 16:20
  • Somali'de terör saldırısında ölü sayısı 29'a yükseldi01 Mart 2019 Cuma 16:18
  • Hande Erçel ilk kez konuştu01 Mart 2019 Cuma 15:43
  • Amerikalı gazeteciler toplantıya neden alınmadı01 Mart 2019 Cuma 15:33
  • Fatih Altaylı Canan Karatay'ı neyle suçladı?01 Mart 2019 Cuma 14:03
  • Sarıgül DSP genel başkanı mı olacak?01 Mart 2019 Cuma 11:49
  • Ziraat, Demirören medya grubuna neden kayyum atadı01 Mart 2019 Cuma 11:13
  • Dolandırıcılar şimdi ne kullanıyorlar28 Şubat 2019 Perşembe 18:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim