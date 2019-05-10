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SANATÇILAR YALNIZ KALMADI

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SANATÇILAR YALNIZ KALMADI
Nevşehir'in AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılara Nevşehir'deki hiçbir organizasyonda yer vermeyeceklerini duyurmuştu.

Avanos Belediye Başkanı CHP'li Alper İbaş ise Arı'nın bu hareketine sanatçıları ilçeye davet ederek yanıt verdi.
31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen ancak YSK'nın kararı sonrası mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'na birçok sanatçı destek oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan sanatçılarla ilgili bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların fotoğraflarını paylaşan Arı, Nevşehir'deki hiçbir etkinlikte bu sanatçıların yer alamayacağını duyurdu.

CHP'Lİ BAŞKANDAN YANIT GECİKMEDİ

Arı'ya cevap Avanos Belediye Başkanı Alper İbaş'dan geldi. İbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçıları ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirterek şu paylaşımı yaptı:

"Tüm sanatçılarımıza Avanos'un meydanları ve sahneleri açık Kapadokya Nevşehirden ibaret değildir.

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