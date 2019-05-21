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SANATÇILAR TARAFLI DEĞİL DUYARLI OLMALI

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SANATÇILAR TARAFLI DEĞİL DUYARLI OLMALI
Bir haftadır sosyal medya'da Twitter, İnstagram ve Facebook'ta bazı sanatçıların siyasi tavırlarını açık açık anlatan paylaşımlar yapılıyor.

   SANATÇILAR TARAFLI DEĞİL DUYARLI OLMALI
Bir haftadır sosyal medya'da Twitter, İnstagram ve Facebook'ta bazı sanatçıların siyasi tavırlarını açık açık anlatan paylaşımlar yapılıyor. Tabiki herkesin bir siyasi yapısı var. Bunu da sandığa gittiğinde duyarlı bir şekilde oyunu kullanıp ortaya koyuyor. Bazı sanatçılar varki çok ağır ithamlarla sosyal medya'da paylaşım yapıyor. Hemen kaldırmaya çalışıyorlar. Dün gözüme çarpanlardan biri İbrahim Tatlıses'in  Facebook'taki paylaşımıydı. "AK Parti İstanbul'da kaybederse İstanbul'da beni kaybeder." sözüydü. Tabi altına bir çok yorumlar yazıldı. Ağza alınmayacak küfürler, hakaretler bir anda Tatlıses yazdığına pişman olarak kaldırdı. 
 
  Yani İstanbul'u AK Parti kazanmazsa Tatlıses nereye gidecek? 
Tatlıses'in yaralandığında hastane kapısında binlerce hayranı günlerce kaldı. Bunların içerisinde her partiden hayranı vardı. Koca İmparator bu hayranlarından AK Partililerimi çok seviyor? Hiç hoş bi haraket değil. 

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