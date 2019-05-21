SANATÇILAR TARAFLI DEĞİL DUYARLI OLMALI
Bir haftadır sosyal medya'da Twitter, İnstagram ve Facebook'ta bazı sanatçıların siyasi tavırlarını açık açık anlatan paylaşımlar yapılıyor. Tabiki herkesin bir siyasi yapısı var. Bunu da sandığa gittiğinde duyarlı bir şekilde oyunu kullanıp ortaya koyuyor. Bazı sanatçılar varki çok ağır ithamlarla sosyal medya'da paylaşım yapıyor. Hemen kaldırmaya çalışıyorlar. Dün gözüme çarpanlardan biri İbrahim Tatlıses'in Facebook'taki paylaşımıydı. "AK Parti İstanbul'da kaybederse İstanbul'da beni kaybeder." sözüydü. Tabi altına bir çok yorumlar yazıldı. Ağza alınmayacak küfürler, hakaretler bir anda Tatlıses yazdığına pişman olarak kaldırdı.
Yani İstanbul'u AK Parti kazanmazsa Tatlıses nereye gidecek?
Tatlıses'in yaralandığında hastane kapısında binlerce hayranı günlerce kaldı. Bunların içerisinde her partiden hayranı vardı. Koca İmparator bu hayranlarından AK Partililerimi çok seviyor? Hiç hoş bi haraket değil.
Mizah yaparak bakanı, siyasetçiyi eleştirebilirsin. Yapanlarda var. Esprili bir şekilde gülüp geçiyoruz. Tabi bunlara kızanlar dava açıyor ama açık açık ben küstüm İstanbul'u terk ediyorum olmaz.
Seda Sayan'da geçtiğimiz günlerde AK Parti geldiğinden beri hizmetleri anlattı. Ona göre haklı taraflarını anlatmış olabilir ama bu ülkede Orhan Gencebay'ları, Ferdi Tayfur'ları, İbrahim Tatlıses'leri, Seda Sayan'ları, Hülya Avşar'ları seven binlerce hayranları var. Sanatçı bu paylaşımlarla daha dikkatli davranmalı. Hiç bir hayranını kızdırmamalı. Hele bu zorluk çektiğimiz günlerde sanatçıların daha duyarlı daha kardeşçe yorumlar yapmaları gerek. Paylaşımlarda daha dikkatli davranmaları gerek. Sanatçıyı halk doğurur halkın yanında olmalı. Yok şu pati kaybederse beni de kaybeder dememeli.
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SANATÇILAR TARAFLI DEĞİL DUYARLI OLMALI
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