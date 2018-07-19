Sanat ve İş Dünyası’nda Adnan Oktar Paniği!

Yaşar Çakmak yazdı...

Ortaya çıkan FETÖ bağlantısı ve İsrail ilişkilerinden sonra tutuklanıp cezaevine giren Adnan Oktar’ın yanından ayırmadığı kediciklerinin polise verdiği ifadelerde kulağıma gelen ilginç bir dedikoduyu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kediciklerden Ceylan Özgül’ün yaptığı açıklamalarda hiçbir cinsel istismara uğramadığını ne kadar da anlatsa da bazı internet siteleri farklı haberler yapıyorlar. Bazı kediciklerde, Adnan Oktar’ın kızdığı zaman kendilerine ceza verip bir gecede 24 adamıyla tek tek ilişkiye zorladığını, kendisinin de izlediğini bahsettiler.

İstanbul polisi evlerinde yaptığı operasyonda birçok kaset ve bilgisayarlara el koydu. Tanınmış isimlerin ilişki sırasındaki görüntülerinin Adnan Oktar tarafından çektirilip şantaj malzemesi olarak kullanıldığını belirttiler. Benim yıllardır tanıdığım üst düzey polis yöneticilerinden bir dostumu bu konuda ziyaret edip bilgi almak istedim.

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