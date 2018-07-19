  • BIST 93.003
  • Altın 188,724
  • Dolar 4,8225
  • Euro 5,5941
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKıbrıs açıklarında facia!

Sanat ve İş Dünyası’nda Adnan Oktar Paniği!

»
Sanat ve İş Dünyası’nda Adnan Oktar Paniği!
Yaşar Çakmak yazdı...

Ortaya çıkan FETÖ bağlantısı ve İsrail ilişkilerinden sonra tutuklanıp cezaevine giren Adnan Oktar’ın yanından ayırmadığı kediciklerinin polise verdiği ifadelerde kulağıma gelen ilginç bir dedikoduyu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kediciklerden Ceylan Özgül’ün yaptığı açıklamalarda hiçbir cinsel istismara uğramadığını ne kadar da anlatsa da bazı internet siteleri farklı haberler yapıyorlar. Bazı kediciklerde, Adnan Oktar’ın kızdığı zaman kendilerine ceza verip bir gecede 24 adamıyla tek tek ilişkiye zorladığını, kendisinin de izlediğini bahsettiler.

İstanbul polisi evlerinde yaptığı operasyonda birçok kaset ve bilgisayarlara el koydu. Tanınmış isimlerin ilişki sırasındaki görüntülerinin Adnan Oktar tarafından çektirilip şantaj malzemesi olarak kullanıldığını belirttiler. Benim yıllardır tanıdığım üst düzey polis yöneticilerinden bir dostumu bu konuda ziyaret edip bilgi almak istedim.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bedelli askerlikte 28 gün ne yapılacak?19 Temmuz 2018 Perşembe 12:51
  • Medya Patronu öz kızına 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu19 Temmuz 2018 Perşembe 12:42
  • PKK'nın lojistik sorumlusu öldürüldü19 Temmuz 2018 Perşembe 12:34
  • İstanbul konut satışlarında da ilk sırada19 Temmuz 2018 Perşembe 12:14
  • Sağlam parmağa platin takan doktora suç duyurusu19 Temmuz 2018 Perşembe 12:05
  • Savcılığın belgesinde şok detaylar!19 Temmuz 2018 Perşembe 10:20
  • FETÖ ile Adnan Oktar bağlantısını kim sağlıyordu?19 Temmuz 2018 Perşembe 10:02
  • 12 yaşındaki İbrahim'in cansız bedenine ulaşıldı19 Temmuz 2018 Perşembe 09:59
  • Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!19 Temmuz 2018 Perşembe 09:46
  • Adnan Oktar tutuklandı19 Temmuz 2018 Perşembe 09:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim