Sanat ve İş Dünyası’nda Adnan Oktar Paniği!

Yaşar Çakmak / Güncel

Ortaya çıkan FETÖ bağlantısı ve İsrail ilişkilerinden sonra tutuklanıp cezaevine giren Adnan Oktar’ın yanından ayırmadığı kediciklerinin polise verdiği ifadelerde kulağıma gelen ilginç bir dedikoduyu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kediciklerden Ceylan Özgül’ün yaptığı açıklamalarda hiçbir cinsel istismara uğramadığını ne kadar da anlatsa da bazı internet siteleri farklı haberler yapıyorlar. Bazı kediciklerde, Adnan Oktar’ın kızdığı zaman kendilerine ceza verip bir gecede 24 adamıyla tek tek ilişkiye zorladığını, kendisinin de izlediğini bahsettiler.

İstanbul polisi evlerinde yaptığı operasyonda birçok kaset ve bilgisayarlara el koydu. Tanınmış isimlerin ilişki sırasındaki görüntülerinin Adnan Oktar tarafından çektirilip şantaj malzemesi olarak kullanıldığını belirttiler. Benim yıllardır tanıdığım üst düzey polis yöneticilerinden bir dostumu bu konuda ziyaret edip bilgi almak istedim.

NUH DEYİP, PEYGAMBER DEMEDİ

Polis müdürümüz, evet iş dünyasının önemli isimleri var. Sanat dünyasında da erkek ve kadın isimler var. Bunlar zamanı geldiğinde ortaya çıkacak. Adnan Hoca’nın zaman zaman düzenlediği sıra gecelerine katılanlar ortada. Adnan Hoca’nın evindeki partilere katılıp kızlarla ilişkiye giren, Adnan Oktar’la samimi diyaloglar kuran kişilerde varmış.

Bunların birçoğunun kaset olayından haberleri yokmuş. İsim veremem ama bunlar yakında piyasaya çıkacak dedi. Üst düzey polis yöneticisi arkadaşım son olarak, Bunlar içerisinde mankenlik yapan, evlenip çoluk çocuğa karışan eski mankenler de var dedi. Neyse benden bu kadar deyip sustu.

Bu konuda benim gibi bunu duyan birçok gazeteci arkadaşımız sessiz kalınca ben bunu yazmaya karar verdim. Şimdi sanat ve iş dünyasında, Adnan Hoca paniği başladı. Birçoğu gazete üst yöneticilerinden tut, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri var. Bu panik, onları baya rahatsız ediyor.