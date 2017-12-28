Sanat Okulu Mezunlarını Verdi

2 yılda 675 öğrenci mezun eden Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi CEO’su Çağrı Bingüller “Kıbrıs’tan oyuncu olmak için İstanbul’da ki okulumuza gösterilen ilgi karşısında Girne’de bir şube açtık. Aralık ayı sonunda da BSK Yapım olarak bir Kıbrıs komedisi

Haftanın üç günü eğitim veren okulda sektörün en önemli isimleri hocalık yaparken ünlü oyuncularda hafta sonları konuk eğitimci olarak derslere katılıyor. Aralık ayının sonunda ilk kur öğrencilerini mezun edecek olan BSK Academy Actor Studiou’nun mezuniyet törenine ünlü isimlerde katılacak ve öğrencilere sertifikalarını verecekler. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde Temel Oyunculuk, İleri Oyunculuk ve Hilal Saral ile Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi ile geniş bir eğitim yelpazesi sunulmaktadır. Mezun olan öğrenciler, Hangimiz Sevmedik, Kara Sevda, Hayatımın Aşkı, Diriliş Ertuğrul, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Rüzgarın Kalbi, Bodrum Masalı, Yüksek Sosyete ve Hanım Köylü gibi dizilerde okulun eğitim kalitesinin başarısını kanıtlamaktadırlar.