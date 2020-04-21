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Sanat Dünyasının Acı Kaybı

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Sanat Dünyasının Acı Kaybı
Ünlü oyuncu Umut Demirdelen (67), akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alınmıştı.

Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban duyurdu:  Maalesef bir saat önce hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" 

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