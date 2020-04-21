Sanat Dünyasının Acı Kaybı

Ünlü oyuncu Umut Demirdelen (67), akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alınmıştı.

Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban duyurdu: Maalesef bir saat önce hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun"