Sanat Dünyasının Acı Kaybı

Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban duyurdu: Maalesef bir saat önce hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun"
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Ünlü oyuncu Umut Demirdelen (67), akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alınmıştı.
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Sanat Dünyasının Acı KaybıÜnlü oyuncu Umut Demirdelen (67), akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alınmıştı.
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