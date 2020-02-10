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Samyeli'den İlk Açıklama

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Samyeli'den İlk Açıklama
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın Atina'da birlikte görüntülenmesinin ardından gözler Defne Samyeli'ye çevrilmişti. Önceki gün görüntülenen Samyeli'ye bu konu soruldu.

Bir süredir Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkili geçtiğimiz günlerde Atina'da beraber görüntülendi. Cem Yılmaz'ın eski aşkı Defne Samyeli önceki gün aracında görüntülendi. Magazin muhabirleri Samyeli'ye bu aşkı sordu.

Konu hakkında konuşmak istemeyen Defne Samyeli, “Şimdilik bir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem bu konuyla ilgili daha sonra konuşuruz.” dedikten sonra muhabirlerin yanından uzaklaştı.

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