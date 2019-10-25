  • BIST 100.216
  • Altın 279,320
  • Dolar 5,7628
  • Euro 6,3918
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

SAMSUN'LU AKP’Lİ BAŞKAN ZAM YAPMAYA DOYMUYOR!

»
SAMSUN'LU AKP’Lİ BAŞKAN ZAM YAPMAYA DOYMUYOR!
Koltuğa oturduktan sonra ulaşıma, mezar yerlerine ve su okuma bedeline zam yapan AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den bir zam daha.

Demir, seçim öncesi "Kaldıracağım" dediği parkomatlara zam yaptı! Samsun’da 31 Mart yerel seçimlerinde, görevi Zihni Şahin’den devralan AKP’li Mustafa Demir, seçimden önce yüzde 15 indirim yapılan suya yüzde 25, sayaç okuma bedeli ile mezar yerlerine de yüzde 150 zam yapmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ŞİKAYET EDECEKLER

Mustafa Demir, bu kez de seçim öncesi “Kaldıracağım” dediği parkomatlara zam yaptı. Son zamlardan sonra parkomat ücretlerinin 1 saati 3 liradan 5 liraya, 2 saati 6 liradan 8 liraya, 3 saati ise 9 liradan 12 liraya yükseldi. Zamlara tepki gösteren Samsunlular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere imza kampanyası başlattı.

“ZAM DEĞİL DÜZENLEME”

Yerel bir televizyon kanalında konuşan Başkan Mustafa Demir, yapılan zamların düzenleme olduğunu savundu: Aslında su zammı değil. Eskiye göre fiyat ayarlaması. 2019 Ocak ayında daha önce yapılan doğru olmayan indirimin ayarlaması bu, enflasyonla mücadele için indirilmişti. SASKİ’nin zararı sudaki indirimle 6 milyon liraya çıkartıldı. Yaptığımız düzenlemeyle indirim olmamış haline geri çevirdik. O indirim olmasaydı biz hiçbir düzenleme yapmayacaktık.

BAŞKANIN YAPTIĞI SON ZAMLAR

* Asri Mezarlık’taki 151 mezar yerinin fiyatı 7 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkarıldı; Kıranköy Mezarlığı’ndaki 105 mezar yerinin fiyatı 4 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkarıldı.

* Kent merkezinde çalışan dolmuşların ücreti 3 liradan 3.50 liraya, otobüs ve tramvay ücretleri de 4 liradan 4.50 liraya çıkartılmıştı.

* İçme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapıldı.

Etiketler: , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AİDAZ'IN İNANILMAZ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR!25 Ekim 2019 Cuma 14:36
  • ÇAVUŞOĞLU: ABD’YE NOTA VERDİK!25 Ekim 2019 Cuma 13:06
  • TERÖRİST MAZLUM KOBANİ’NİN İADE TALEBİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA!25 Ekim 2019 Cuma 12:59
  • SAMSUN'LU AKP’Lİ BAŞKAN ZAM YAPMAYA DOYMUYOR!25 Ekim 2019 Cuma 12:48
  • MERYEM UZERLİ’DEN ŞOK İTİRAF!25 Ekim 2019 Cuma 12:30
  • HANDE ATAİZİ KURAL BOZDU! İŞTE O PAYLAŞIM!25 Ekim 2019 Cuma 12:15
  • ALEYNA TİLKİ YILDIZLARA KOMŞU OLDU! AYLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!25 Ekim 2019 Cuma 11:58
  • EBRU YAŞAR KESENİN AĞZINI AÇTI! 260 BİN TL'LİK ALEV!25 Ekim 2019 Cuma 11:44
  • SEDA BAKAN KIZI İLE GEZMEDE... İŞTE LEYLA BEBEK!25 Ekim 2019 Cuma 11:21
  • İLKER İNANOĞLU’NUN KENDİSİNDEN 30 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ CESUR PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ!25 Ekim 2019 Cuma 11:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim