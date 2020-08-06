Samsung’un Unpacked Etkinliğinde Tanıttığı 5 Yeni Teknoloji Harikası

Yılın ikinci büyük Galaxy Unpacked etkinliği geride kaldı. Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note20 Ultra başta olmak üzere 5 yeni teknoloji harikasını görücüye çıkardı. Android dünyasının gelişmiş cihazlarına gelin birlikte bakalım.

Yılda iki kez Unpacked etkinliği düzenleyen Samsung, 11 Şubat 2020’de önce Galaxy S20 ailesi ve yeni Galaxy Buds+ kulaklıkları ile karşımıza çıkmıştı. Her yaz düzenlenen ve yılın ikinci Unpacked etkinliğini de bu yıl geride bıraktık. Galaxy Note20 ve Note20 Ultra ile birlikte yeni katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 2 de sahnedeydi.

Samsung, iki gelişmiş akıllı telefonu haricinde yeni tableti Galaxy Tab S7 ve S7+ ailesini, Galaxy Watch3 akıllı saatini ve Galaxy Buds Live kablosuz kulaklıklarını gösterdi. Etkinliğin hemen ardından Samsung Türkiye’nin resmi internet mağazasında Galaxy Buds Live kulaklık hediyeli bir Note20 Ultra ön sipariş kampanyası da başladı.

Lansmanda Microsoft ile yaptığı ortaklığın detaylarına da değinen Samsung, hem Note20’lerde hem de Tab S7’lerde tüm Xbox Game Pass oyunlarına erişebileceğimizin de müjdesini verdi. Evet, konsol ve PC dünyasının üst düzey yapımları (Gears 5 vb.), Samsung’un Android tabanlı yeni nesil cihazlarında bulut sistemi erişimi ile oynanabilecek. Unpacked etkinliğinde gördüğümüz tüm cihazlara yakından bakıyoruz.

Samsung Galaxy Note20 ve Note20 Ultra:

Söze Galaxy Note20 Ultra ile başlamak istiyoruz. Zira bu akıllı telefon, bugüne kadar piyasaya sürülmüş en iyi Android telefonlardan birisi olabilir. Günümüz tasarım trendlerini taşıyan çizgileri, malzeme kalitesi ve yüksek donanım özellikleri ile tam anlamıyla üst segmentin kralı olabilir. Olabilir diyoruz, çünkü telefon elimize ulaştıktan sonra YouTube kanalımızda detaylı incelemesini yayınlayıp son sözlerimizi söyleyeceğiz.

Galaxy Note20 ise büyük kardeşini örnek alan, daha uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy Note20’ler her ne kadar Android dünyasının en iyileri olarak konumlandırılsa da ülkemizdeki fiyatların yüksek olması tüketicileri bir adım geri atmaya zorlayabilir. Yine yüksek bütçeli bir cihaz arıyorsanız, Galaxy Note20’lere göz atmanızı tavsiye ederiz. Cihazların tüm teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Galaxy Z Fold2:

Katlanabilir telefonlar Samsung için bir gövde gösterisi. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Fold ve Galaxy S20’ler ile birlikte gördüğümüz Galaxy Z Flip, sadece Samsung için değil, bütün akıllı telefon sektörü ve tüketici beklentilerini görmek için iyi bir tecrübeydi. Şimdi bu tecrübelerin bir araya gelip Galaxy Z Fold2’de toplandığına şahit oluyoruz.

İlk Galaxy Fold’a kıyasla kapalı pozisyonda -yani telefon modunda- daha büyük ve kullanışlı bir ekran, açık pozisyonda -tablet modunda- ise daha düz ve yine büyük bir ekran daha bizleri karşılıyor. 7,6 inçlik tablet ekranı ile Galaxy Z Fold 2’nin katlandığında bir telefona dönüşmesi, bugün için çok ulaşılabilir bir teknoloji değil gibi. Ancak yakın gelecekte Samsung’un gideceği çizgi artık az çok belli oldu. Galaxy Z Fold 2’nin detaylı teknik özelliklerine buradan ulaşmanız mümkün.

Galaxy Tab S7 ve Tab S7+:

Tablet sınıfının en güçlü cihazları arasındaki rekabet, artık bilgisayar sınıfındaki rekabetler kadar tartışma yaratıyor. Özellikle 5G teknolojisi ve diğer kablosuz ağların kalitesi artınca; bulut sistemleri üzerinden, pahalı PC donanımları talep eden hizmetlere ulaşmak mümkün oluyor. Örneğin bu hizmetlerden birisi Microsoft’un Xbox Game Pass servisi. Samsung ise yapılan anlaşma ile tüm Game Pass oyunlarının Tab S7 ve S7+ ile oynanabileceğini açıkladı. Xbox anlaşmasına Note20 ve Note20 Ultra’nın da dahil olduğunu öğrendik.

Bulut teknolojileri tabletleri nereye götürür bilinmez. Ancak Samsung’un ulaşmak istediği nokta, tabletleri dizüstü bilgisayarlara rakip duruma getirmek ve Microsoft bunun için en uygun ortaklıklardan birisi. Android ve Windows birbirlerinden iki farklı ekosistem olsa da uyumluluk seviyesi zaman içerisinde artacaktır. Gelişmiş çizim yetenekleri, 120 Hertz’lik ekranı ile Galaxy Tab S7 ve S7+’ın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu arada Samsung Türkiye’nin açıklamalarına göre online mağaza üzerinden Galaxy Tab S7 siparişi verirseniz, klavyeli kılıf hediye ediliyor. Galaxy Tab S7 5.499 TL, Tab S7+ ise 6.999 TL’lik fiyatlara sahip.

Galaxy Watch3:

Akıllı saatlerinde her zaman klasik kol saatlerinden tasarım izleri taşıyan Samsung, bu anlayışı ile yüksek teknolojiyi bir araya getirebiliyor. Yeni Galaxy Watch3 için de aynı durum geçerli. 41 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Watch3, aydınlık ortamlarda görüşü kolaylaştıracak bir Super AMOLED ekrana sahip.

Galaxy Watch3’ün en dikkat çekici özelliği ise her ne kadar Türkiye’de kullanımda olmasa da eSIM desteği ile telefon uzaktayken bile kullanılabilmesi. 2.299 TL’lik başlangıç fiyatı ile satışa çıkacak cihazın detaylı teknik özelliklerine ve diğer detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Galaxy Buds Live:

Galaxy Buds ve Buds+ ardından Samsung, ana akım kulaklık serilerine bir yenisini daha ekledi. Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan Galaxy Buds Live, fasulye tanesini andıran yenilikçi bir tasarıma sahip. Bu tasarımın nedeni ise kulak boşluğuna tam olarak yerleşmesini ve kullanıcıyı rahatsız etmemesini sağlamak.

Galaxy Buds Live’ın 29 saate kadar ulaşan kullanım süresi ise oldukça dikkat çekici. Eğer kulaklıkları hiç kutusuna yerleştirmeden tam dolum ile kullanmaya başlarsanız, 8 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Aktif gürültü engelleme ile bu süreler sırasıyla 21 saat ve 6 saate kadar geriliyor ki bu sizi yanıltmasın. Bir tanesi sadece 5,6 gram ağırlığa sahip kablosuz kulaklıklar için oldukça iti sürelerden söz ediyoruz.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tüm yeni cihazlar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtebilir, Samsung Türkiye sayfasına göz atarak ürünler hakkında kaynağından bilgi edinip satın alabilirsiniz. Galaxy Note20 Ultra ön siparişlerine özel Galaxy Buds Live; Galaxy Tab S7 siparişlerine özel klavyeli kılıf hediyelerini unutmayın, görüşmek üzere...