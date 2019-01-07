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Samsun da gemi battı

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Samsun da gemi battı
Samsun açıklarında Panama Bayraklı gemi battı, sahil güvenlik 3 mürettebatı kurtardı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken diğer mürettebatları kurtarma çalışmaları devam etmektedir' denildi.

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