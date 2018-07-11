  • BIST 94.597
  • Altın 190,776
  • Dolar 4,7344
  • Euro 5,5549
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKüçük Ufuk'un otopsi raporu açıklandı

Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

»
Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağında 8 maç yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağında 8 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 1. ön eleme turu ilk ayağında öne çıkan karşılaşmada İskoçya şampiyonu Celtic, 45+2'nci dakikada Odsonne Edouard, 81'inci dakikada James Forrest ve 90'ıncı dakikada Callum McGregor'un golleriyle deplasmanda Ermenistan'ın Alashkert takımını 3-0 yendi.

Organizasyonun 1. ön eleme turu ilk ayağı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla sona erecek.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Flora (Estonya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-4

Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Sheriff (Moldova): 2-1

Alashkert (Ermenistan) - Celtic (İskoçya): 0-3

Dudelange (Lüksemburg) - Videoton (Macaristan): 1-1

Vikingur (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya): 1-2

Shkendija (Makedonya) - The New Saints (Galler): 5-0

Cork City (İrlanda) - Legia Varşova (Polonya): 0-1

Drita (Kosova) - Malmö (İsveç): 0-3

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4. etapta zafer Rendon'un11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
  • Riyad Mahrez, Manchester City'de11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:32
  • Paris'te final coşkusu11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:31
  • Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:29
  • Arsen Khubulov, Erzurumspor'da11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:27
  • Fransa 3. kez Dünya Kupası finalinde11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:24
  • Fenerbahçe, İsviçre'ye gitti10 Temmuz 2018 Salı 16:22
  • Murat Akın Adana Demirspor’da10 Temmuz 2018 Salı 13:41
  • De Jong'un yeni durağı Katar10 Temmuz 2018 Salı 13:40
  • Bedir: "Deniz Türüç için ciddi bir teklif almadık"10 Temmuz 2018 Salı 12:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim