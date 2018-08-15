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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanş maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu rövanşları sonucu rakiplerini geçen Dinamo Kiev, BATE, PAOK, AEK, Dinamo Zagreb, Benfica, Vidi, Salzburg, Ajax ve Kızılyıldız adlarını play-off turuna yazdırdı.

Benfica'ya 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

Turnuvanın 3. ön eleme turu rövanşında oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Dynamo Kiev 2-0 Slavia Prag (1-1)
BATE Borisov 1-1 Qarabağ Ağdam (1-0)
Spartak Moskova 0-0 PAOK (2-3)
AEK Atina 2-1 Celtic (1-1)
Dinamo Zagreb 1-0 FC Astana (2-0)
Fenerbahçe 1-1 Benfica (0-1)
Mol Vidi 0-0 Malmö (1-1)
Shkendija 79 0-1 Salzburg (0-3)
Ajax 3-0 Standard Liege (2-2)
Spartak Trnava 1-2 Kızıl Yıldız (1-1)

- Play-off turu eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunun tamamlanmasıyla play-off turu eşleşmeleri de belli oldu.

Turnuvanın play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Salzburg (Avusturya)
BATE (Belarus) - PSV (Hollanda)
Young Boys (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Vidi (Macaristan) - AEK (Yunanistan)
Benfica (Portekiz) - PAOK (Yunanistan)
Ajax (Hollanda) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

 

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