  • BIST 91.075
  • Altın 149,880
  • Dolar 3,7251
  • Euro 3,9466
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATrafik sigortası için önemli gün.. İşte gelen son dakika açıklaması

Şampiyonlar Ligi heyecanı tekrar start alıyor

»
Şampiyonlar Ligi heyecanı tekrar start alıyor
UEFA'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlıyor.

Avrupa'nın en güçlü 8 takımının yarı finale yükselmek için karşılaşacağı maçlar da dikkat çeken eşleşmeler var. İlk maçların yarın ve 11 Nisan'da oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde rövanşlar ise 18 ve 19 Nisan'da yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yarın 2 karşılaşma var.

Juventus ve Barcelona, Torino'da ki Juventus Stadyumunda karşılaşacaklar. 21.45'te başyayacak olan bu zorlu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonun'dan Szymon Marciniak yönetecek.

Gecenin ikinci maçında ise Borussia Dortmund ve Monaco, Signal Iduna Park'da karşalaşacaklar. 21.45'te başlayacak olan mücadelenin hakemi İtalya Futbol Federasyonun'dan Daniele Orsato.

Şampiyonlar Ligi'nde 12 Nisan akşamı da 2 karşılaşma var. Program ve maçların hakemleri şöyle:
21.45 Bayern Münih-Real Madrid : Nicola Rizzoli (İtalya)
21.45 Atlético Madrid-Leicester City: Jonas Eriksson (İsveç)

Etiketler: , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi maçta tam 7 gol...09 Nisan 2017 Pazar 07:41
  • Samuel Eto'o - Vagner Love takası için teklif!08 Nisan 2017 Cumartesi 18:29
  • Beşiktaş, Dudu için Palmeiras ile görüşüyor08 Nisan 2017 Cumartesi 18:21
  • Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme08 Nisan 2017 Cumartesi 18:14
  • Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu.08 Nisan 2017 Cumartesi 17:57
  • Hüseyin Göçek sakatlandı08 Nisan 2017 Cumartesi 17:53
  • Volkan Demirel futbolu bırakıyor08 Nisan 2017 Cumartesi 17:38
  • Şenol Güneş: Kendi oyunumuzu oynarsak yeneriz08 Nisan 2017 Cumartesi 17:36
  • Yusuf Yazıcı: Beşiktaş'a da gol atacağım08 Nisan 2017 Cumartesi 17:23
  • Tudor'un Başakşehir maçındaki zafer planı belli oldu08 Nisan 2017 Cumartesi 17:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim