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Şam da patlama

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Şam da patlama
Devlet televizyonu, başkentin yakınlarında bir patlama sesi duyulduğunu bildiriyor.

Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da bir patlama olduğunu duyurduTelevizyonun verdiği bilgiye göre, patlama sesi Pazar sabahı Şam yakınlarında duyuldu.Bazı yaralıların olduğunu aktaran televizyon, daha fazla ayrıntı vermedi.

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