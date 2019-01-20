Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da bir patlama olduğunu duyurduTelevizyonun verdiği bilgiye göre, patlama sesi Pazar sabahı Şam yakınlarında duyuldu.Bazı yaralıların olduğunu aktaran televizyon, daha fazla ayrıntı vermedi.
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- Şam da patlama
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Şam da patlama
Devlet televizyonu, başkentin yakınlarında bir patlama sesi duyulduğunu bildiriyor.
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- 10:12 - Şam da patlama
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- 09:26 - Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme
- 09:19 - Dev proje'ye CHP'den onay
- 09:08 - Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
- 11:08 - TC vatandaşlığını hak etmiş Suriyeliler oy kullanabilecekler
- 10:39 - Bakanlık yasakladı Uymayana ceza
- 10:28 - İstanbul da yolcu otobüsü devrildi Faciadan dönüldü
- 10:24 - Marmaray seferlerin de önemli değişiklik
- 02:20 - Kritik zirvenin tarihi belli oldu
- 02:18 - MEB'i hackleyen dahi çocuk kim?
- 02:11 - Erdoğan Fazıl Say'ı dinledi
- 02:04 - Fiziğiyle olay yarattı
- 18:07 - 555 K'dan 55 Vekile
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