Madrid’de yerel mahkeme, babalık iddiası için Salvador Dali'nin, İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinde, Figueres kentinde yer alan mezarının açılmasına hükmetti.
1989’da, 84 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü ressamın mezarının açılma kararı için mahkeme, Dali'nin babalık testi yapılabilecek kişisel bir eşyasının bulunmamasını gerekçe gösterdi.
Pilar Abel adlı İspanyol kadın, annesiyle Dali'nin 1955 yılında birlikte olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya geldiğini iddia etmişti. İspanyol medyasına göre, Abel'in annesi o dönemde, yanında çalıştığı aileyle birlikte, Dali'nin de evinin olduğu Cadaqués'te bulunuyordu.
Dali o dönemde Gala Dali ile evliydi. Gala Dali vakfı iddiayla ilgili bir açıklama yapmadı.
- BIST 99.639
- Altın 140,832
- Dolar 3,5032
- Euro 3,9191
- İstanbul 26 °C
- Ankara 30 °C
- Kayıp-kaçağı mahkeme çarptı!
- Beyaz Saray'dan Esed rejimine "kimyasal silah" uyarısı
- Ağa’nın tatili zehir oldu
- TSK’da binlerce personel için FETÖ incelemesi
- Salvador Dali'nin mezarı açılacak
- Sınır ötesi hazırlığı! YPG'nin elindeki o yerlere girilecek...
- Son dakika: Sarıyer'de bayram sabahı silah sesleri
- Sivas'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 6 yaralı
- 3 günde 220 bin araç giriş yaptı
- Eski sevgili sinir etti!
- Bonzai içen kızın içler acısı hali
- Trabzon'da PKK'dan bombalı saldırı! Yaralılar var
- Taksim'de LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi; 44 gözaltı
- Elazığ'da teröristlerle çatışma: 1 asker şehit, 1 yaralı
- Ablalara şok soru: Fethullah Gülen gay mi?
Salvador Dali'nin mezarı açılacak
İspanyol ressam Salvador Dali’nin kızı olduğunu iddia eden bir kişinin başvurusu üzerine, ünlü ressamın mezarının DNA testi yapılmak için açılmasına karar verildi.
Madrid’de yerel mahkeme, babalık iddiası için Salvador Dali'nin, İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinde, Figueres kentinde yer alan mezarının açılmasına hükmetti.
Etiketler: Salvador dali, ressam, kültür sanat haberleri, son dakika, haberler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Salvador Dali'nin mezarı açılacakİspanyol ressam Salvador Dali’nin kızı olduğunu iddia eden bir kişinin başvurusu üzerine, ünlü ressamın mezarının DNA testi yapılmak için açılmasına karar verildi.
Bakırköy Belediyesi'nden Rock Festivallerine yeni bir soluk katacak.Bakırköy Belediyesi ve Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) işbirliğiyle düzenlenen BAK’IN ROCKFestivali 6 Nisan’da Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.
Aracına 55 bin lira harcadı... Düğünlerin vazgeçilmezi olduMuğla'da, araç modifiyesi üzerine iş yeri bulunan iki arkadaş Umut Volkan ve Serdar Demir'in, içine 55 bin liralık ses sitemi yerleştirdikleri 28 bin lira değerindeki hafif ticari araçları, düğün, asker eğlencesi ve fuarlardan büyük ilgi görüyor.
FOTO GALERİ
- 10:07 - Kayıp-kaçağı mahkeme çarptı!
- 10:05 - Beyaz Saray'dan Esed rejimine "kimyasal silah" uyarısı
- 10:02 - Ağa’nın tatili zehir oldu
- 10:01 - TSK’da binlerce personel için FETÖ incelemesi
- 09:52 - Salvador Dali'nin mezarı açılacak
- 09:43 - Sınır ötesi hazırlığı! YPG'nin elindeki o yerlere girilecek...
- 09:31 - Son dakika: Sarıyer'de bayram sabahı silah sesleri
- 17:16 - Sivas'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 6 yaralı
- 17:02 - 3 günde 220 bin araç giriş yaptı
- 13:18 - Eski sevgili sinir etti!
- 13:15 - Bonzai içen kızın içler acısı hali
- 13:02 - Trabzon'da PKK'dan bombalı saldırı! Yaralılar var
- 12:32 - Taksim'de LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi; 44 gözaltı
- 12:20 - Elazığ'da teröristlerle çatışma: 1 asker şehit, 1 yaralı
- 12:13 - Ablalara şok soru: Fethullah Gülen gay mi?
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim