Salvador Dali'nin mezarı açılacak

İspanyol ressam Salvador Dali’nin kızı olduğunu iddia eden bir kişinin başvurusu üzerine, ünlü ressamın mezarının DNA testi yapılmak için açılmasına karar verildi.

Madrid’de yerel mahkeme, babalık iddiası için Salvador Dali'nin, İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinde, Figueres kentinde yer alan mezarının açılmasına hükmetti.



1989’da, 84 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü ressamın mezarının açılma kararı için mahkeme, Dali'nin babalık testi yapılabilecek kişisel bir eşyasının bulunmamasını gerekçe gösterdi.



Pilar Abel adlı İspanyol kadın, annesiyle Dali'nin 1955 yılında birlikte olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya geldiğini iddia etmişti. İspanyol medyasına göre, Abel'in annesi o dönemde, yanında çalıştığı aileyle birlikte, Dali'nin de evinin olduğu Cadaqués'te bulunuyordu.



Dali o dönemde Gala Dali ile evliydi. Gala Dali vakfı iddiayla ilgili bir açıklama yapmadı.