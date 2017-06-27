  • BIST 99.639
  • Altın 140,832
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKayıp-kaçağı mahkeme çarptı!

Salvador Dali'nin mezarı açılacak

»
Salvador Dali'nin mezarı açılacak
İspanyol ressam Salvador Dali’nin kızı olduğunu iddia eden bir kişinin başvurusu üzerine, ünlü ressamın mezarının DNA testi yapılmak için açılmasına karar verildi.

Madrid’de yerel mahkeme, babalık iddiası için Salvador Dali'nin, İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinde, Figueres kentinde yer alan mezarının açılmasına hükmetti.

1989’da, 84 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü ressamın mezarının açılma kararı için mahkeme, Dali'nin babalık testi yapılabilecek kişisel bir eşyasının bulunmamasını gerekçe gösterdi.

Pilar Abel adlı İspanyol kadın, annesiyle Dali'nin 1955 yılında birlikte olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya geldiğini iddia etmişti. İspanyol medyasına göre, Abel'in annesi o dönemde, yanında çalıştığı aileyle birlikte, Dali'nin de evinin olduğu Cadaqués'te bulunuyordu.

Dali o dönemde Gala Dali ile evliydi. Gala Dali vakfı iddiayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şişli'de büyülü konser!05 Haziran 2015 Cuma 17:55
  • Ünlü tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti22 Ocak 2015 Perşembe 08:35
  • Roman gençlerden Mozart yorumu24 Kasım 2014 Pazartesi 08:18
  • Zeki Müren'in bilinmeyen fotoğrafları21 Kasım 2014 Cuma 08:06
  • ÜNLÜLER III.RICHARD’I YALNIZ BIRAKMADI!!!05 Kasım 2014 Çarşamba 23:25
  • Damat'la kadın eli değdi, koruncuklar güçlendi22 Ekim 2014 Çarşamba 14:03
  • 'Martı Klasikleri' kaldığı yerden10 Ekim 2014 Cuma 11:42
  • Anadolu Ateşi 25 Eylül'de Diyarbakır'da18 Eylül 2014 Perşembe 16:13
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim