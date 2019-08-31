SALİH ZEKİ ÇOLAK'TAN DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMA GELDİ!

Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, verdiği röportajda en fazla FETÖ'cü tespitinin TSK'da yapıldığını belirterek, "Örgütün diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki tespit edilme oranı ise yüzde 4'lerde" şeklinde konuştu.

SonDakika.com'un haberine göre; Hava Kuvvetleri Komutanlığında eski başsavcı olan emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Fethullahçı Terör Örgütü'nün kamu kurum ve kuruluşlarında tespit edilmesinin zorluğuna vurgu yaparak tehlikeye dikkat çekti. Üçok, "En fazla FETÖ'cü tespitinin yapıldığı TSK'da dahi oranın henüz üçte birlerde olduğu söyleniyor" şeklinde konuştu.

FETÖ'NÜN KAMUDA TESPİT EDİLME ORANI YÜZDE 4'LERDE

Sözlerini sürdüren Üçok, "En fazla FETÖ'cü tespitinin yapıldığı TSK'da dahi oranın henüz üçte birlerde olduğu söyleniyor. Örgütün diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki tespit edilme oranı ise yüzde 4'lerde. Bunu kendi internet sitelerinde yayınladığı verilere dayanarak söylüyorum, dolayısıyla da geri kalanı duruyor. Yani Türkiye'de bu adamı saklayabilecek daha binlerce FETÖ'cü var. Bunu da bu şekilde sakladılar. Adil Öksüz denilen adamın darbe sonrasından bu yana bırakın yakalanmayı, nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Örgütün böyle kendi elemanlarını hem yurt içinde hem yurt dışında koruyabilecek bir gücü var ve bunu da biz fiilen yaşayarak görüyoruz." dedi.