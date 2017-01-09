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Salih Uçan, yönetime rest çekti!

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Salih Uçan, yönetime rest çekti!
Fenerbahçe'de kiralanacağı öne sürülen Salih Uçan, yönetimle görüştü, "Ya yurt dışına giderim ya da Fenerbahçe'de kalırım." diyerek noktayı koydu.

Fenerbahçe'de adı kiralık gönderilecek isimler arasında yer alan Salih Uçan'dan yönetime mesaj gitti. Kendisine birçok Süper Lig kulübünün talip olmasına rağmen Salih, "Ya yurt dışına giderim ya da Fenerbahçe'de kalırım" diyerek ülke içinde bir takıma kiralanmanın yolunu tıkadı. Salih Uçan ligde fazla şans bulamamasına karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda düzenli olarak forma giydi. 

GELİŞME KAYDETTİ 

Teknik direktör Dick Advocaat'ın daha sert olmasını ve mücadele etmesini istediği Salih Uçan, son kupa maçlarında bu yönde olumlu izlenimler bırakmış ve hocasının da gözüne girmeyi başarmıştı. 

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