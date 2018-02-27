Salih Müslüm Serbest Bırakıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da Türkiye'nin talebi üzerine gözaltına alınan Salih Müslim hakim karşısına çıkarıldı.

Müslim'in geçici olarak tutuklanmasını beklediklerini belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Salih Müslim'in iadesi için iki Çek vatandaşının takasına yönelik bir talep olmadığını söyledi.

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim Çek mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

Associated Press haber ajansı Müslim'in kelepçeli fotoğraflarını servis etti.

Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Hiç beklemediğimiz bir karardı. Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok terör eyleminde dahli bulunan Salih Müslim'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu karardan memnun değiliz. Bu kararı memnun değiliz. Bu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesin aykırı bir karar oldu. Maalesef Çek mahkemesi, ikili ilişkimize, müttefiklik ilişkimize ters bir karar almıştır. Bu kararın ikili ilişkilere olumsuz yansımaları olabilir." ifadelerini kullandı.

Bigalı, "Büyükelçilik olarak üzüntümüzü bildireceğiz. Bunun hukuka aykırı bir karar olduğunu, dostluk ilişkilerine, NATO müttefikliğine sığmayan bir karar olduğunu, bir anlamda teröre destek olmak olacağını muhattaplarımıza bildireceğiz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Bigalı, "Salih Müslim şu anda serbest bırakıldı. İstediği yere gidebilir, herhangi bir kısıtlama yok." dedi.

TAKAS İDDİALARINA ADALET BAKANI'NDAN YANIT

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çekya'da yakalanane terör örgütü PYD/PKK'nın eski Eş Başkanı Salih Müslim'in takas iddialarıyla ilgili, "Çekya'dan takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil. Bahsi geçen iki kişi, Van Cezaevi'nde yatmaktadırlar. Haklarında ceza verilmiştir, karar çıkmıştır." dedi.

Gül, TBMM'de gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Eski PYD/PKK'nın Eş Başkanı Salih Müslim'in iadesine ilişkin sorular üzerine Gül, "Salih Müslim ile ilgili PKK'nın Suriye kolu YPG lideri olması sebebiyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir yakalama kararı çıkarılmıştı. Özellikle Merasim Sokak'taki patlama, Güvenpark'taki 2016 yılındaki terör hadiselerinden dolayı bir yakalama kararı çıkarılmıştı. Ocak ayında da kırmızı bülten çıkarılması için mahkemenin bir talebi oldu. Bunun üzerine yine farklı ülkelerde de iade talepleri gerçekleşti. En son Prag'da yakalandı." diye konuştu.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Müslim'in bugün mahkemeye çıkmasının beklendiğini hatırlatan Gül, şunları söyledi:

"Suçluların iadesine yönelik uluslararası anlaşmaya göre 16 gün ila 40 gün arasında bir geçici tutuklama bekliyoruz. Olması gereken bu. Türkiye olarak beklediğimiz de uluslararası sözleşmenin gereği de bu. İnşallah böyle bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonra da bu süre içerisinde Türkiye iade evraklarını, talepnamesini göndermiş olacak. Usul bu şekilde. Bugün karar çıkması durumunda, Adalet Bakanlığı olarak prosedür gereği bu aşamadan sonra gönderilmesi gereken evraklarımızı da göndermiş olacağız. Takipçisiyiz."

Terörün insanlığın ortak düşmanı olduğunun altını çizen Gül, bir Avrupa ülkesi olan Çekya'nın yargı makamlarının, Türk yargı makamlarının aldığı kararı yerine getireceğini umut ettiğini belirtti.

"YPG ÜYESİ OLMAKTAN CEZA ALDILAR"

Abdulhamit Gül, Müslim'in 2 Çekya vatandaşı ile takas edileceğine dair iddialar olduğunun belirtilmesi üzerine, "Çekya'dan takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat, öyle bir konu gündemde değil. Bahsi geçen 2 kişi Van Cezaevi'nde yatmaktadırlar. Haklarında ceza verilmiştir, karar çıkmıştır. Temyiz süreci devam etmektedir. O iki kişinin de YPG üyesi olmaktan dolayı aldıkları bir ceza söz konusudur." dedi.

"İnterpol'den bir iddia; kırmızı bültenle ilgili, yakalama kararına ilişkin bilgi olmadığına dair de bir iddia var." denilmesi üzerine Gül, "Mahkeme bu konuda bir talepte bulunduktan sonra Türk İnterpolü, Çekya İnterpolüne gerekli talepleri yapmıştır. Bir mahkemenin kararıdır, uluslararası sözleşmeye dayalıdır. O konuda gerekli prosedürler yerine getirilmiştir. O konuda farklı bir bakış açısı varsa bir teröristi koruma anlamında bir değerlendirme olur. Ama nitekim prosedüre uygun olmasa, Çekya, bir AB ülkesi böyle bir şeye, bir insanın yakalanmasına karar vermezdi." değerlendirmesinde bulundu.

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