Salgının Merkez Üssünde Son Durum

''worldometers'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre dünya genelinde, 5 milyon 687 bin 877 vaka bulunuyor. Küresel salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 352 bin 265'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 431 bin 748 olarak belirtiliyor.
CORONA VİRÜSTE SON DURUM
Salgın merkez üssü haline gelen ABD'de 1 milyon 725 binden fazla vaka bulunuyor.
Ayrıca bugüne kadar ABD'de Covid-19'dan 100 bini geçik kişi hayatını kaybetti.
ABD'yi; 394 bin vaka ve 24 bin ölüm ile Brezilya takip ediyor.
BREZİLYA
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.
ABD
ABD'de, toplam 1 milyon 725 bin 275 vaka, hayatını kaybedenlerin sayısı da 100 bin 572
MEKSİKA
Meksika'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti.