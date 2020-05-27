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Salgının Merkez Üssünde Son Durum

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Salgının Merkez Üssünde Son Durum
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile ülkelerin savaşı devam ediyor. Toplam vaka sayısının 5 milyon 687 bine yükseldiği salgında 352 bini geçik kişi hayatını kaybetti. Öte yandan salgının iki merkezi haline gelen ABD ve Brezilya'da vaka ve ölüm sayı

''worldometers'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre dünya genelinde, 5 milyon 687 bin 877 vaka bulunuyor. Küresel salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 352 bin 265'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 431 bin 748 olarak belirtiliyor. 

CORONA VİRÜSTE SON DURUM

Salgın merkez üssü haline gelen ABD'de 1 milyon 725 binden fazla vaka bulunuyor.

Ayrıca bugüne kadar ABD'de Covid-19'dan 100 bini geçik kişi hayatını kaybetti. 

ABD'yi; 394 bin vaka ve 24 bin ölüm ile Brezilya takip ediyor. 

BREZİLYA
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.

ABD
ABD'de, toplam 1 milyon 725 bin 275 vaka, hayatını kaybedenlerin sayısı da 100 bin 572

MEKSİKA
Meksika'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti.

 

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