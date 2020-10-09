Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da koronavirüs salgınına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, alınan tedbirlerle salgının hızının yeniden kesildiğini söyledi.

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında, 'Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik' dedi.



Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sağlık ordumuzla mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ay şiddetlenme yaşamıştık. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçmişti. Bazı il ve bölgelerimize müdahalelerimiz oldu. Salgının hızını yeniden kestik.

Hedefimiz günbegün hasta sayısını azaltmak.

Son 2 haftada vaka sayımız 3'te 1 oranına indi. Adana'da vakamız eylül ayında en yüksek olan sayı, yüzde 66 azalma gösterdi.

Adanalı hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum. Büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. Adana'da şuan 228 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Her ekip 3 kişiden oluşuyor.

Türkiye genelinde temaslıların taraması ortalama şu dönemde 7.5 iken Adana'da 6.5 saate kadar inmiş oldu. Bu Türkiye ortalamasının da altında. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor.