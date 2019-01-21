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Saldırılardan kaçıyorlar

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Saldırılardan kaçıyorlar
ABD askerlerine yönelik bombalı saldırının ardından Menbiç’ten kaçış başladı.

 Günde ortalama 700 kişi bölgeyi terk ederek, Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’tan temizlediği Cerablus’a geçiş yapıyor. ÖSO güçleri arama noktalarında araç geçişine izin vermezken, yüzlerce metre yürüyen gruplar üst aramasından sonra bırakılıyor.
ABD’nin askerlerini Suriye’den çekeceği açıklaması ve Menbiç’te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırı, bölgede hareketliliği arttırdı. Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’tan temizlediği ve şu an Türkiye ile ÖSO’nun kontrolünde bulunan Cerablus’un güneyinde yer alan Menbiç’in etrafı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üsleri ile ÖSO birlikleri tarafından kuşatılmış durumda. Bölgedeki YPG/PKK hareketliliğinin her anı takip edilirken, sınır hattında ise güvenlik üst düzeye çıkarıldı.

 

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