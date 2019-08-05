SALDA GÖLÜ DAVASINDA ARA KARAR ÇIKTI!

Isparta İdare Mahkemesi, Salda Gölü'nde Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada verdiği ara kararla, 5 gün içinde proje ve ihaleyle ilgili tüm belgeleri istedi.

SonDakika.com'un haberine göre; Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, Yeşilova sakini 5 kişi tarafından yaklaşık bir hafta önce yargıya taşındı. 31 Temmuz'da yapılan ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenen davayla ilgili Isparta İdare Mahkemesi ara karar verdi.