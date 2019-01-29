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Sala'yı dünyanın en iyi deniz bilimcisi arıyacak

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Sala'yı dünyanın en iyi deniz bilimcisi arıyacak
Manş denizi üzerinde kaybolan uçak için dünyanın iyisi, Emiliano Sala'nın peşine düştü...

15 milyon sterline Premier Lig'deki takımına transfer olduğu Cardiff kendine gitmek için Fransa'nın Nantes kentinden kalkan tek pervaneli uçağı Manş denizinde kaybolan Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı arama çalışmaları için, dünyanın en iyi gemi batığı avcısı göreve çağrıldı.
Arama çalışmalarına katılan 60 yaşındaki tecrübeli denizbilimci David Mearns, futbolcuyu çoklu deniz radarı ve son teknoloji denizaltı araçlarıyla arayacak.
Gemi, cuma günü uçağın kaybolduğu bölgeye ulaşacak.Hayatından umut kesilmişti

Guernsey polisi, uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu gerekçesiyle arama çalışmalarına son vermişti.
4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığını belirtilen polis, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiğini ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığını duyurmuştu.
İçinde Sala'nın da olduğu hafif uçak, İngiliz Kraliyeti'ne bağlı Guernsey Adası'nın da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıktı.
Arjantinli futbolcunun ablası Romina Sala, kardeşinin hala hayatta olduğuna inandığını, arama ve kurtarma ekiplerin aramalarına devam etmelerini istemişti...
Romina Sala, "Kardeşim ve pilotun hala hayatta olduğunu hissediyorum. Yalvarıyorum arama çalışmaları devam etsin." demişti.
Sala'nın hayranları bir imza kampanyası başlatarak 260 bin sterlin topladı. Bu parayla uçağı bulmak için tarama gemisi kiralandı.Sala, önceki cumartesi günü İngiltere Premier League takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.
Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, eski öğrencisi Emiliano Sala’yı anlatırken gözyaşlarına hakim olamamıştı...

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