  • BIST 116.946
  • Altın 161,620
  • Dolar 3,8102
  • Euro 4,6984
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAnkara'daki ABD Büyükelçiliği kapatılacak!

Şaka ile Başlamıştı...

»
Şaka ile Başlamıştı...
Sanatçı Haluk Levent'in bir hayranının kendisine yaptığı 'Parti kur oy verelim' şakasının ardından başlatılan AHBAP hareketi neredeyse bir gönüllü ordusuna dönüştü. 48 ilde yaklaşık 3 bin 500 üye 10 ayda 821 aileye yardım etti, 101 öğrenciye burs verdi...

Sanatçı Haluk Levent’in, bir hayranının “Parti kur, oy verelim abi” esprisi ve referandumda birkaç sandıkta isminin çıkmasının ardından kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), yaptığı yardımlar ve düzenlediği etkinliklerle son ayların en çok konuşulan derneği oldu. Bugüne kadar yüzlerce etkinlik gerçekleştiren AHBAP’ın aktif gönüllü sayısı 48 ilde 3 bin 490’a ulaştı.

Başkanlığını Haluk Levent’in yaptığı AHBAP, 10 ayda 821 aileye erzak, kıyafet ve eşya yardımı yaptı. Sponsorların desteğiyle 37 hastaya tekerlekli sandalye, protez, ortopedik yatak gibi medikal malzemeler bağışlandı. 101 öğrenciye eğitim bursu verilirken, yüzlerce öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteği sağlandı. 18 defa kan ve ilik bağışı kampanyası yapan AHBAP, Ayvalık’ta 400, Tire’de 200 gönüllüsüyle binlerce fidan dikti. Sokak hayvanlarıyla da “ahbap” olan gönüllüler, onlarca kulübe yapıp mama dağıttı.
Bugüne kadar yüzlerce kişiye yardım ettiklerini ve çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Levent, kendisini en çok duygulandıran çalışmanın ise Ayvalık Şeytan Sofrası’nın yeniden fidanlarla buluşturulması olduğunu kaydetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sınırda 69 tabancayla yakalanan 3 kişi DEAŞ’lı çıktı05 Mart 2018 Pazartesi 09:29
  • Ankara'da Polis Müdahalesi05 Mart 2018 Pazartesi 09:17
  • İstanbul'da Yangın Paniği02 Mart 2018 Cuma 15:43
  • Şehitlere Hakarete Soruşturma!02 Mart 2018 Cuma 15:33
  • Haftasonu hava durumu nasıl olacak?02 Mart 2018 Cuma 15:32
  • İstanbul Emniyetinde Hareketli Dakikalar02 Mart 2018 Cuma 11:02
  • Kartal'da Korkunç Cinayet02 Mart 2018 Cuma 11:01
  • Yasaklar Yeniden Ortaya Çıktı01 Mart 2018 Perşembe 15:02
  • AKP'de Güç Savaşı01 Mart 2018 Perşembe 14:53
  • Arabasına Bıraktığı 565 Bin TL'si Çalındı01 Mart 2018 Perşembe 11:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim