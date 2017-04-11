Şaka değil: Meteoroloji'den 'kar yağışı' uyarısı

Ülke genelinde bahar havası kendini göstermeye başlarken Meteoroloji'den doğu illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji, ülkenin doğu illerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Van ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

HÜRRİYET HABER