  • BIST 91.391
  • Altın 150,329
  • Dolar 3,7169
  • Euro 3,9463
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADolar 3.72 seviyesinde...

Şaka değil: Meteoroloji'den 'kar yağışı' uyarısı

»
Şaka değil: Meteoroloji'den 'kar yağışı' uyarısı
Ülke genelinde bahar havası kendini göstermeye başlarken Meteoroloji'den doğu illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji, ülkenin doğu illerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Van ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

HÜRRİYET HABER

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'daki patlamanın nedeni için son dakika açıklaması11 Nisan 2017 Salı 12:15
  • Patlama bölgesinde polis anons yapıyor11 Nisan 2017 Salı 11:56
  • Patlamadan ilk görüntüler11 Nisan 2017 Salı 11:47
  • Son dakika.. Diyarbakır'da patlama.. İşte olay yerinden ilk görüntüler11 Nisan 2017 Salı 11:45
  • Tansu Çiller'in referandum kararı11 Nisan 2017 Salı 10:47
  • Adana'da dehşet! Yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü...11 Nisan 2017 Salı 10:03
  • Son dakika... Son mesajı ortaya çıktı: Yaptım bir hata11 Nisan 2017 Salı 09:58
  • Öğrenci servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 11 yaralı11 Nisan 2017 Salı 09:37
  • Son dakika: Kapadokya'daki balon kazası ile ilgili şok iddia!11 Nisan 2017 Salı 09:34
  • Son dakika: Trafik sigortasında yeni düzenleme! İşte ödenecek ücretler...11 Nisan 2017 Salı 09:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim