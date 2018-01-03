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Sahte Diplomayla 17 Sene Öğretmenlik Yapmış

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Sahte Diplomayla 17 Sene Öğretmenlik Yapmış
YOZGAT'ta çeşitli okullarda 17 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan Bülent .G.'nin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Görevden alınıp, hakkında suç duyurusunda bulunulan Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğunu ailesinin bile bilmediği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Şehit Fuhat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nde 3 yıldır edebiyet öğretmenliği yapan evli ve 3 çocuk babası Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğunu tespit etti. Eğitim fakültesi 4’üncü sınıfından ayrıldığı saptanan Bülent G., görevden alındı. Bakanlık, Bülent G. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yozgat Anadolu Öğretmen Lisesi’nin da aralarında bulunduğu kentteki seçkin okullarda 17 yıldır öğretmenlik yapan B.G.’nin, okulunu bitirmediğini ailesine dahi söylemediği ortaya çıktı. 

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