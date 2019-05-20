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SAHTE DİPLOMALI GAZETECİ

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SAHTE DİPLOMALI GAZETECİ
FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ile görüşüp Ekrem İmamoğlu’nun “FETÖ’cü olduğunu söylemesi” yönünde telkinde bulunmakla suçlanan Gazeteci Serhan Seyhan'ın sahte diploma skandalı…

Cezaevinde bulunan FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ile görüşüp Ekrem İmamoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun “FETÖCÜ olduklarını söylemesi” yönünde telkinde bulunmakla suçlanan Gazeteci Serhan Seyhan'ın sahte diploma düzenlediğine ilişkin belge ortaya çıktı.

‘ÖYLE BİR BÖLÜM YOK!'

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; Serhan Seyhan, CHP'ye yakın olduğu 2010'da, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir ihaleye katıldı. İhaleye katılım belgeleri arasında yer alan “Selçuk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği” bilgisini Belediye, Selçuk Üniversitesi'ne sordu. Dönemin Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat İnal tarafından Belediye'ye gönderilen 13.12.2010 tarihli cevap yazısında “Fakültemizden 16.06.2006 tarihinde mezun olduğu belirtilen Serhan Seyhan adında bir öğrenciye kayıtlarımız tetkiki sonucunda rastlanılmamış olup Yazılım Mühendisliği bölümümüz öğrenime hiç açılmamıştır. Serhan Seyhan'ın biriminize ibraz ettiği diploma, fakültemize ait değildir. Diploma üzerindeki Dekan ve Rektör adı kullanılmış ancak imzalar tamamen sahte olarak düzenlenmiştir” denildi. İhaleyi kazanamayan Serhan Seyhan, bu konuyla ilgili yargılandı ve ceza aldı.

Öte yandan, Serhan Seyhan'ın, AKP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'la fotoğrafı da ortaya çıktı. Seyhan, AKP'li Savaş'la, 31 Mart Seçimleri öncesi çektirtiği kareyi Facebook hesabında, “Ben Aydın için ‘Savaş'mak lazım demiştim. Şimdi de Aydın ‘Savaş'la kazanacak diyorum” ifadeleriyle paylaştı.
Kaynak: ODA TV

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