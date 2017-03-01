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SAHTE AĞA KAÇTI!

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SAHTE AĞA KAÇTI!
Bir dönem Su Adasında muhteşem bir sünnet düğünü yaptırarak, bir çok sanatçının sahne aldığı kendisini siirt’in ağalarından olduğunu söyleyip milyarlarca para aktaran sahte ağa yurt dışına kaçtı.

SAHTE AĞA KAÇTI!
Bir dönem Su Adasında muhteşem bir sünnet düğünü yaptırarak, bir çok sanatçının sahne aldığı kendisini siirt’in ağalarından olduğunu söyleyip milyarlarca para aktaran sahte ağa yurt dışına kaçtı. 
Siirtli aşiret ağası olarak kendini tanıtan fakat öyle bir aşiret olmadığı ve Siirtlilerinde tepki verdiği Bedrettin Ekdi, binlerce kişinin tapularını faize para verip ellerinden alan sahte ağa İstanbul’da inşaat, otomotiv, gayrimenkul, akaryakıt şirketlerinin sahibi olduğu ve bu şirketlerini aile yakınlarının üzerine yapan ağa iç işleri bakanının yakalama kararına rağmen elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçtı. 
SANATÇILARIN DA PARASINI VERMEMİŞTİ!
Oğlunun düğününe katılan bir çok sanatçıya başından aşağı dolarlar yağdıran sahte ağa birçok kişinin de parasını vermediği ortaya çıktı. 
 

 

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