Oyuncu Haluk Bilginer, puhutv’de yayımlanan ‘Şahsiyet’ dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle konuşulan bir ödülün sahibi olmuştu. Fenomen dizinin Meksika uyarlaması için hazırlıklar tamamlandı. Ay Yapım ve Viacom International ortak yapımcılığında çekilecek uyarlamanın çekimlerine şubat ayında başlanacak. Türkiye’nin Meksika’da uyarlanacak ilk dizisi olacak projenin içeriği geçtiğimiz gün uluslararası içerik sektörünün en prestijli organizasyonları arasında gösterilen NATPE Miami Fuarı’nda açıklandı. Meksika’nın farklı şehirlerinde çekilecek ve ‘El Asesino Del Olvido (Before I Forget) adını taşıyacak dizinin başrollerinde Damián Alcázar ve Paulina Gaitán yer alacak. Akşam Gazetesi'nin haberine göre 10 bölümlük dizinin yönetmenliğini ünlü ‘El Chapo’ dizisinin Meksikalı yönetmeni Ernesto Contreras çekecek. Yapım Alzheimer teşhisi konan Pascual’ın geçmişte yaşanan bir suçun peşine düşmesi ve bu esnada gizemli ölümlerin faillerini araştıran Jimena ile yollarının kesişmesini anlatacak.
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Şahsiyet Meksika Uyarlaması Olacak
Haluk Bilginer’e Emmy ödülü kazandıran ‘Şahsiyet’ dizisi Meksika’ya uyarlanıyor. 10 bölümlük yapımda Bilginer’in Agah rolünü ödüllü oyuncu Damian Alcazar canlandıracak
Etiketler: Haluk Bilginer, Şahsiyet
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