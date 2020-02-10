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Sahipsiz Uçaklar
Sivil havacılığa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçakların sahipleri çıkmıyor. İçlerinde Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi hava aracının da yer aldığı 12 uçağın son durumu havad
Etiketler: atatürk havalimanı
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VİDEO GALERİ
- 11:09 - İşte Oscar'ın Sahipleri
- 11:02 - Katil Evlat
- 10:59 - Zamlı İlk Gün
- 10:55 - Kapkaççıların Akıl Almaz Kaçışı
- 10:49 - Sahipsiz Uçaklar
- 10:40 - Merve Özbey'in Düğününde Şıklık Yarışı
- 10:31 - Oscar Ödül Töreni Göz Kamaştırdı
- 10:23 - KIZINI EVE GÖTÜRMEK İSTERKEN POLİSLİK OLDU
- 10:11 - Merkez Bankası Açıkladı
- 10:09 - Albayraktan Açıklama
- 10:04 - Olay Anını Şahitler Anlattı
- 09:59 - O Patronun Cezası Belli Oldu
- 11:22 - ERDOĞAN’IN OĞLU VE KARDEŞİNİN ESKİ ORTAĞINA FETÖ SORUŞTURMASI
- 11:10 - Van'da Korkunç İhbar
- 11:07 - Mardin'den Kara Haber
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