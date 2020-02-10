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Sahipsiz Uçaklar

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Sahipsiz Uçaklar
Sivil havacılığa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçakların sahipleri çıkmıyor. İçlerinde Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi hava aracının da yer aldığı 12 uçağın son durumu havad

 

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İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 4 Nisan 2019’da sivil uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçaklar çürümeye terk edilmişti.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından terk edilen uçakların sahipleri tarafından alınması için tanınan 30 günlük süre ağustos 2019 sonu itibariyle dolmuştu.

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Ekim 2019 tarihinde havalimanında 17 sahipsiz uçaktan 1 tanesinin sahibi başvuruda bulundu. Konma-konaklama ücretleri ile vergi borçları ödendikten sonra söz konusu uçak sahibine teslim edildi. Geri kalan 16 uçağın ise ihale süreci devam ediyor.

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Hurdaya ayrılan hava araçları için yapılacak değer tespit çalışmalarının ardından uçakların açık arttırma ile satışa çıkacak.

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İhale ile satılacak hava araçlarının üzerinde bulunan ipotek ve haciz bedeli de fiyata eklenecek. Satıştan itibaren 5 yıl içinde uçakların hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek.

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Bu süre zarfında herhangi bir müracaatın olmaması durumunda uçakların satışından alınan söz konusu bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kasasına girecek.

7Çürümeye terk edilen uçaklar havadan görüntülendi

Çürümeye terk edilen uçaklar havadan görüntülendi 

Havadan görüntülenen 12 atıl vaziyetteki uçağın birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü görülüyor. Uçakların kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar göze çarpıyor.

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Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş çürümeye terk edilmiş vaziyette bekliyor. Ancak içerisinde halen birçok elektronik aksam bulunuyor.

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İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla beraber "Millet Bahçesi" olması planlanan Atatürk Havalimanı yaklaşık 12 milyon m2 üzerine kurulu devasa arazisine, içerisinde bahçeler, kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer alması bekleniyor.

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Mevcut alan içerisinde yıkılmayarak korunacak olan terminal binaları ise kongre ve fuar merkezine dönüştürülmesi bekleniyor.

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11BİR UÇAĞIN SAHİBİ BAŞVURUDA BULUNDU

BİR UÇAĞIN SAHİBİ BAŞVURUDA BULUNDU 

Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi hava aracının da yer aldığı 17 uçak için tanınan 30 günlük süre zarfında tek bir uçak için başvuruda bulunuldu.

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Başvuru sonrası konma-konaklama ücretleri ile vergi borçları ödendikten sonra söz konusu uçak sahiplerine teslim edildi.

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13ALINMAYAN 16 UÇAK İHALE İLE SATILACAK

ALINMAYAN 16 UÇAK İHALE İLE SATILACAK 

30 günlük sürenin dolmasıyla birlikte bir uçak için yapılan başvuru dışında kalan 16 uçak için ise ihale süreci başladı.

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Hurdaya ayrılan hava araçları için yapılacak değer tespit çalışmalarının ardından uçakların açık arttırma ile satışı için ilan çıkılacak.

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155 YIL İÇİNDE BAŞVURU HAKKI

5 YIL İÇİNDE BAŞVURU HAKKI! 

İhale ile satılacak hava araçlarının üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut takyidatlar ise bu bedel üzerinden devam edecek.

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Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren 5 yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek.

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5 yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kasasına girecek.

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Atatürk Havalimanı’nda ‘Y’ apronu olarak adlandırılan alanda duran uçaklar arasında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi uçak CAT Kargo şirketine aitti.

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1994 yılında alınan uçak, çok kısa bir süre uçtu. Sonrasında ise uzun yıllardır kullanılamaz durumda bekletiliyor.

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Alanda büyük uçakların yanı sıra küçük uçaklar da bulunuyor. Bunların arasında TC-APS kuyruk tescilli Cessna 340A model uçak da bulunuyor.

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Bir süre yurt içinde kargo taşıyan Cessna 340A daha sonra UPS Türkiye içi hava operasyonunu durdurunca hurdaya ayrıldı. Kullanılamaz durumdaki uçaklar arasında Airbus A300 tipi yolcu uçakları da bulunuyor.

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Hacizli ve hurda uçakların Atatürk Havalimanı’ndan kaldırılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bir yönetmelik taslağı hazırladı.

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Buna göre SHGM, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının sahiplerine veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek.

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Hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte SHGM süre uzatma başvurusu yapılması halinde hava araçlarının kaldırılması için verilen süreler 60 güne kadar SHGM tarafından uzatılabilecek. Konuyla ilgili tebligat yapılacak.

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Atatürk Havalimanı'ndaki hava araçları, havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılacak.

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İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 4 Nisan 2019’da sivil uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçaklar çürümeye terk edilmişti.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından terk edilen uçakların sahipleri tarafından alınması için tanınan 30 günlük süre ağustos 2019 sonu itibariyle dolmuştu.

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