Sahilde yürekleri hoplattı!

Victoria's Secret'ın Portekizli meleği Sara Sampaio, güneşli günlere gönderme yaptı.

Sara Sampaio, Bahamalar tatilinde çekilen fotoğrafını instagram hesabından yayınladı. 26 yaşındaki model, paylaştığı mayolu pozuyla ve kusursuz fiziğiyle takipçilerini mest etti. Cesur güzelin paylaşımları 450 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.