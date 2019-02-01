Plaketi aldı Türkiye Turizm Yatırımcıları dernegi nin 30. Kuruluş yildonumu nedeniyle gerçekleşen davette Sahenk turizm sektörü na verdiği katkılar ve Göbekli Tepe nin dünyaya tanıtımına verdiği destekle Turizm bakanından teşekkür plaketini aldi.
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Sahenk'e teşekkür plaketi
Doğuş Holding Yönetim kurulu başkanı Ferit Sahenk dün Turizm bakanı Mehmet Ersoy dan teşekkür .
Etiketler: Ferit sahenk, teşekkür, plaket, mehmet ersoy
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