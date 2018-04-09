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Şahenk Yine Sattı!

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Şahenk Yine Sattı!
Ferit Şahenk aralarında Nusr-Et ve Günaydın gibi restoran markalarının bulunduğu D.ream'in yüzde 20'sini Singapur Devlet Fonu'na 240 milyon dolara sattı.

Bloomberg’ün haberine göre yapılandırma ile gündemde olan Doğuş Grubu’ndan bir satış haberi daha geldi.

Aralarında Günaydın ve Nusr-Et gibi restoran markalarının da bulunduğu D.ream’in yüzde 20’sinin Doğuş Grubu tarafından satıldığı bildirildi. Medical Park’ın yüzde 15.7’sine ortak olan Singapur devlet fonu Temasek D.ream’in yüzde 20’sinin sahibi oldu.

Konuya yakın iki kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Singapur devlet fonu Temasek, Doğuş Restaurant Entertainment and Management'tan (D.Ream) hisse devraldı. Bir kaynağa göre şirketin yüzde 20'si 1,2 milyar dolar değerleme üzerinden yaklaşık 240 milyon dolara satıldı.

SATIŞ DOĞRULANDI

Temasek'in sözcüsü Paul Ewing-Chow satışı doğrularken oran ve tutar konusunda yorum yapmadı. Doğuş Grubu’nun, İzmir'de Üçkuyular'da inşaatı süren AVM’nin hisselerini ortağı Orjin Grup'a devrederek bu yatırımdan ayrıldığı da belirtilmişti.

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