SAHAYA ATLAYAN YOUTUBER, GÜVENLİKÇİLERİ EKMEĞİNDEN ETTİ!

Medyafaresi.com'un haberine göre; Ali Abdülselam Yılmaz'ın atladığı bölgede görev yapan güvenlik görevlileri hakkında soruşturma açıldığı, zafiyete sebep oldukları gerekçesiyle özel güvenlik sertifikalarının iptal edildiği ve bir daha görev yapamayacakları öğrenildi.
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Vodafone Park'ta oynanan Liverpool-Chelsea Süper Kupa finalinde sahaya giren 'Deli Mi Ne?' YouTube kanalının sahibi Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ı yakalayamayan görevlilerin, zafiyete sebep oldukları gerekçesiyle sertifikalarının iptal edildiği öne sürü
Etiketler: Youtuber, Maç, Güvenlikçiler
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