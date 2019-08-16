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SAHAYA ATLAYAN YOUTUBER, GÜVENLİKÇİLERİ EKMEĞİNDEN ETTİ!

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SAHAYA ATLAYAN YOUTUBER, GÜVENLİKÇİLERİ EKMEĞİNDEN ETTİ!
Vodafone Park'ta oynanan Liverpool-Chelsea Süper Kupa finalinde sahaya giren 'Deli Mi Ne?' YouTube kanalının sahibi Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ı yakalayamayan görevlilerin, zafiyete sebep oldukları gerekçesiyle sertifikalarının iptal edildiği öne sürü

Medyafaresi.com'un haberine göre; Ali Abdülselam Yılmaz'ın atladığı bölgede görev yapan güvenlik görevlileri hakkında soruşturma açıldığı, zafiyete sebep oldukları gerekçesiyle özel güvenlik sertifikalarının iptal edildiği ve bir daha görev yapamayacakları öğrenildi.

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