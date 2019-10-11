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ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN ‘ORTA PARMAKLI’ TEPKİ!

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ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN ‘ORTA PARMAKLI’ TEPKİ!
Recep İvedik 6 filmini Kasım ayında seyirci ile buluşturmaya hazırlanan Şahan Gökbakar, bu heyecanlı bekleyişi arasında gündeme yönelik çarpıcı paylaşımlarda bulunuyor.

Ülke olarak hepimiz sınır ötesi operasyona kilitlenmişken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaşananları an be an takip ederek instagram hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor. Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hedeflerine ilerlerken pek çok ülke de gerçekleştirilen bu harekatla ilgili karşı hamlelerde bulunuyor. Tek hedefi terörü bitirmek olan böyle bir operasyonun karşısında durarak Türkiye’yi haklı davasından geride bırakmak isteyen ülkelere karşı tepkisini gösteren son isim Şahan Gökbakar oldu.

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MAYMUN ÜZERİNDEN GÖNDERME

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda “Dünya’nın Türkiye’ye verdiği tepki ve oluşturulan kara propaganda karşısında hislerim bir sonrası resimde” kelimelerini kullanan Gökbakar, sonraki karede ise orta parmağını gösteren bir maymun görseline yer verdi.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman günlük hayata dair gönderileriyle kendisinden söz ettiren Gökbakar, geçtiğimiz hafta deniz üzerindeki çok sayıda savaş gemisinin fotoğrafını paylaşmış ve yaşadığı şaşkınlığı dile getirmişti. Gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamladıklarından habersiz olan Gökbakar, deniz üzerindeki 7 gemiyi işaretledi ve takipçilerine; “Ne oluyor lan? Savaş mı çıktı?” sorusunu yönlendirdi.

 

 

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