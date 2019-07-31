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ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN NEPOTİZM İSYANI!

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ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN NEPOTİZM İSYANI!
Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından gündemle alakalı yaptığı siyasi paylaşımda "Zihniyet değişmeden zerre ileri gitmez bu ülke" diyerek sitem etti.

Medyaradar'ın haberine göre; sosyal medya hesabından yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Zihniyet değişikliği lazım" dedi.
"ZİHNİYET DEĞİŞMEDEN ZERRE İLERİ GİTMEZ BU ÜLKE"
Gündemi yakından takip eden Şahan Gökbakar, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Zihniyet değişimi olmadan zerre ileri gitmez bu ülke. Gördüğünüz gibi siyasi parti fark etmiyor zihniyet aynı olduktan sonra. Gelen oğlunu atıyor, bir başkası kardeşini atıyor, başkası bacanağını koyuyor. Bazıları kendini başka yere atayıp maaşa bağlıyor. Belediye hizmet etmek değil, rant görüldüğü için... Zihniyet değişikliği lazım topyekün bir zihniyet değişikliği."

 

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