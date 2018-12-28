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Şahan gökbakar'dan "boykot" iddialara açıklama

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Şahan gökbakar'dan "boykot" iddialara açıklama
Şahan Gökbakar, hakları verilmediği nedeniyle film yapımcılarıyla salon işletmecilerinin birbirine girdiği iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Önceki gün Cengiz Semercioğlu, film yapımcılarıyla salon işletmecilerinin birbirine girdiğini ve kriz aşılamadığı takdirde merakla beklenen birçok filmin filmin vizyona giremeyeceğini yazmıştı. Ortaya atılan iddialarla ilgili komedyen Şahan Gökbahar, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

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