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Sağlık Bakanlığından Yönetmelik

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Sağlık Bakanlığından Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı olası bir afet ve acil durum anında hastanelerin kendi kendilerine yetebilmeleri için yönetmelik hazırladı.

Sağlık Bakanlığı hastanelere ilişkin önemli karar aldı. Bakanlık Hastane Afet ve Acil Durum Planları Yönetmeliği’ni Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmeliğe göre hastaneler için kritik 72 saat süresi öne çıktı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte hastanelerin acil durum planlarına ilişkin Sağlık Bakanlığı yönetmelik hazırladı. Yönetmeliğe göre ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlemler almaları, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmaları ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yetmeleri konusu ele alındı.

Acil durum ve afet durumlarına ilişkin olarak hastaneler tatbikat ve eğitimler gerçekleştirecek.

Hastaneler yatak sayılarına göre afet timi oluşturacak.

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