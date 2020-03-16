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Sağlık Bakanlığından Sahte Belge Açıklaması!

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Sağlık Bakanlığından Sahte Belge Açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada sahte belgelere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da ilgili konuda soruşturma başlattı.

 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili attığı tweette "Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan "GİZLİ" belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR" dedi.

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Ayrıca İçişleri Bakanlığı Corona virüsü tesbirleri kapsamında sosyal medya, haber, basın yayın organları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim, sahte belge ve paylaşımlarla olumsuz sonuçlara neden olabilecek durumlara karşı takipte olunacağını ve işlem yapılacağını belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da ilgili sahte evrak ve düzenleyenler hakkında soruşturma başlattı.

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