Sağlık Bakanlığı'ndan 'hastanede gaz yayılımı' açıklaması

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, idare tarafından hastane afet planına uygun olarak hızla olayın gerçekleştiği bina tahliye edildi. Gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, bina, girişe ve çıkışa kapatıldı. Olayın gerçekleştiği binanın, sadece laboratuarlar ve bazı idari birimlerin bulunduğu bina olduğu belirtilirken, poliklinik ve yataklı servislerle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı kaydedildi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da olayı haber alır almaz hastaneye giderek, yerinde incelemeler yaptığı ve yetkililerden bilgi alarak, gerekenin yapılması konusunda talimat verdiği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin şöyle denildi:
"AFAD tarafından olay mahallinde gerekli ölçümler yapılmış, klor tankı izole edilerek berterafı için laboratuar hizmeti veren firmaya teslim edilmiştir. Ölçümlerde serbest klor miktarı 0,72 ppm olarak tespit edilmiştir. Klor için eşik değer 0,50 olduğu için binanın boş kalması ve AFAD tarafından yapılacak seri ölçümlerde eşik değerin altına inene kadar kullanılmaması idaremize bildirilmiştir. Saat 17.00'de yapılan ölçümde ise serbest klor miktarı 0,40 ppm olarak tespit edilmiş ve havalandırmanın gerekli tahliyeyi sağladığı anlaşılmıştır. AFAD, seri ölçümlerde değerin daha da düşmesi sonrasında binanın tekrar kullanılabileceğini belirtmiştir.
Olayın gerçekleştiği bina, sadece laboratuarlar ve bazı idari birimlerin olduğu bir binadır. Poliklinik ve yataklı servisler ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Hastanemizin günlük işleyişinde herhangi bir aksama olmamıştır. Olayın, gerçekleştiği andan itibaren hiçbir hastamıza, hasta yakınımıza ve hastane personelimizin sağlığına yönelik herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."
- BIST 102.908
- Altın 146,617
- Dolar 3,5607
- Euro 4,2018
- İstanbul 18 °C
- Ankara 12 °C
- Rusya, Suriye'de Fırat Nehri üzerine inşa etti
- İstanbullular DİKKAT!.. Meteoroloji: İstanbul'da hafta sonu!..
- MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Şanlı'ya silahlı saldırı!
- Türkiye'nin dış borçları 2003 yılından bu yana ilk kez!..
- Sağlık Bakanlığı'ndan 'hastanede gaz yayılımı' açıklaması
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye sert tepki
- Başbakan Yıldırım açıkladı!.. İşte TEOG yerine getirilecek yeni sistem!
- ABD’den referandum açıklaması: Tanımıyoruz
- Denizli'de şok olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı
- Eski düğün fotoğraflarına baktı şoke eden gerçekle karşılaştı!
- 21 ülkenin güzelinden havuz başında poz
- Rıza Kocaoğlu’nu bir de permalı görün
- İstanbul’da 20 ayrı noktaya polis baskını
- Kulağını koparan komşusunu öldürdü
- Antalya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hastanede gaz yayılımı' açıklaması
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, idare tarafından hastane afet planına uygun olarak hızla olayın gerçekleştiği bina tahliye edildi. Gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, bina, girişe ve çıkışa kapatıldı. Olayın gerçekleştiği binanın, sadece laboratuarlar ve bazı idari birimlerin bulunduğu bina olduğu belirtilirken, poliklinik ve yataklı servislerle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 09:29 - Rusya, Suriye'de Fırat Nehri üzerine inşa etti
- 09:26 - İstanbullular DİKKAT!.. Meteoroloji: İstanbul'da hafta sonu!..
- 09:21 - MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Şanlı'ya silahlı saldırı!
- 09:18 - Türkiye'nin dış borçları 2003 yılından bu yana ilk kez!..
- 09:14 - Sağlık Bakanlığı'ndan 'hastanede gaz yayılımı' açıklaması
- 09:11 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye sert tepki
- 09:06 - Başbakan Yıldırım açıkladı!.. İşte TEOG yerine getirilecek yeni sistem!
- 09:02 - ABD’den referandum açıklaması: Tanımıyoruz
- 22:39 - Denizli'de şok olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı
- 22:12 - Eski düğün fotoğraflarına baktı şoke eden gerçekle karşılaştı!
- 21:58 - 21 ülkenin güzelinden havuz başında poz
- 21:54 - Rıza Kocaoğlu’nu bir de permalı görün
- 21:45 - İstanbul’da 20 ayrı noktaya polis baskını
- 21:41 - Kulağını koparan komşusunu öldürdü
- 21:32 - Antalya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim