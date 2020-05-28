Sağlık Bakanlığından AVM'ler İçin Yeni Normal Kararları

Sağlık Bakanlığı normalleşme süreci kapsamında çalışma hayatının alması gereken yeni tedbirlere yönelik 9 farklı sektöre daha güncelleme getirdi.

Sağlık Bakanlığı, korona ile mücadele kapsamında 9 sektör için daha koronavirüs rehberi hazırladı.

Haber Global muhabiri Ozan Ulaş Caymaz’ın haberine göre, bu rehberler şöyle;Beyaz Eşya ve Mobilya mağazaları, Kozmetik ve parfümeri mağazaları, akaryakıt istasyonları, oto yıkamalar, oto servis ile tamirhaneler ve lastikçiler, oto galeriler, emlakçılar, elektronik mağazaları, tesisatçılar.Yeni eklenenlerle birlikte çalışma hayatına ilişkin toplam rehber sayısı 27 oldu.

AVM’LER İÇİN ÖNLEMLER GÜNCELLENDİ

Daha önce hazırlanmış olan AVM’lerde alınacak önlemler de güncellendi.”İş yerlerine 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınmalıdır” kuralı “8 metrekare” olarak değiştirildi.