  • BIST 111.864
  • Altın 278,825
  • Dolar 5,8590
  • Euro 6,5372
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKARusya'dan Son Dakika Açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'na BYLOCK Operasyonu!

»
Sağlık Bakanlığı'na BYLOCK Operasyonu!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde 5'i aktif görevde olan toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5’i aktif görevde olan 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda şüphelilerden 10'u yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

 

ANKARA'DA 'BYLOCK' OPERASYONU

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 260 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 171'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 171 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şişli'de Binanın Çatısı Çöktü13 Aralık 2019 Cuma 11:32
  • Adana'da DEAŞ Operasyonu13 Aralık 2019 Cuma 11:31
  • İçişleri Bakanlığı açıkladı: O isim kırmızı listede13 Aralık 2019 Cuma 11:30
  • Ankara'da FETÖ Operasyonu! Sınav Sorularını Çalmışlardı13 Aralık 2019 Cuma 11:29
  • Türkiye Resmen Başvurdu!12 Aralık 2019 Perşembe 12:40
  • Güçlü Kadılar İçin Poz Verdi!12 Aralık 2019 Perşembe 12:25
  • Ceren'in Katili Hakkında Flaş Gelişme12 Aralık 2019 Perşembe 12:02
  • Diyarbakır'da PKK'ya Ağır Darbe12 Aralık 2019 Perşembe 12:01
  • 12 İlde FETÖ Operasyonu12 Aralık 2019 Perşembe 12:00
  • Akdeniz'de Korkutan Deprem12 Aralık 2019 Perşembe 12:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim