Sağlık Bakanlığı'na BYLOCK Operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde 5'i aktif görevde olan toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5’i aktif görevde olan 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda şüphelilerden 10'u yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

ANKARA'DA 'BYLOCK' OPERASYONU

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 260 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 171'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 171 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.