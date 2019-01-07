Sağlık bakanlığın dan önemli rapor açıklaması

Sağlık bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasın da sağlıkla ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve raporlar standart hale getirilecek" dedi.