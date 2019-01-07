Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve raporlar standart hale getirilecek" dedi.
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Sağlık bakanlığın dan önemli rapor açıklaması
Sağlık bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasın da sağlıkla ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu.
Etiketler: fahrettin koca, sağlık bakanı, yeni düzenleme
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Sağlık bakanlığın dan önemli rapor açıklamasıSağlık bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasın da sağlıkla ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu.
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