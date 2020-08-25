Sağlık Bakanlığı verileri grafiğe yansıdı!

Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı zamanında aldığı tedbirlerin sağladığı avantajlara rağmen son 10 günde aktif vaka ve ağır hasta sayısında artış yaşanıyor. İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 95 bin 943 test yapıldı, 1443 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 743 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908'e çıktı. Toplam test sayısı 6 milyon 423 bin 409, vaka sayısı 259 bin 692, vefat sayısı 6 bin 139 olarak kayıtlara geçti.
GRAFİK PAYLAŞILDI
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı zamanında aldığı tedbirlerin sağladığı avantajlara rağmen son 10 günde aktif vaka ve ağır hasta sayısında artış yaşanıyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar yapılan 6 milyon 423 bin 409 test sonucunda 259 bin 692 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Bu süreçte 6 bin 139 hasta hayatını kaybederken 237 bin 908 kişi de koronavirüsü yendi. Toplam sayı dikkate alındığında test yapılanların yüzde 4'ünde Kovid-19 tespit edildi.
Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 24 Ağustos'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,36 olurken, iyileşenlerin oranı ise yüzde 91,61 olarak kayıtlara geçti.
Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için hastalık şüphesi olanlara uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin bilgiler, ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu. Bir günde uygulanan test sayısı 24 Ağustos 2020 itibarıyla 95 bin 943'e çıktı. En fazla testin yapıldığı gün olarak kayıtlara geçen 24 Ağustos'ta, test sayısına göre vaka oranı yüzde 1,5 oldu.
SON 10 GÜNDE ARTIŞ
Bakanlığın paylaştığı verilere göre son günlerde aktif vaka ve ağır hasta sayısında artış yaşandı. Toplam vakadan, iyileşen ve hayatını kaybedenlerin sayısının çıkarılmasıyla elde edilen aktif hasta sayısı, son 10 günde 3 bin 455 arttı. 15 Ağustos'ta 12 bin 190 olan aktif vaka sayısı, 24 Ağustos'ta 15 bin 645'e yükseldi.
Bu istatistiklere göre günlük vaka sayısına oranla aktif vaka oranı yüzde 5,35 dolaylarında seyrediyor. Son 10 günün aktif vaka sayısı ile genel vaka sayısına oranı şöyle:
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı zamanında aldığı tedbirlerin sağladığı avantajlara rağmen son 10 günde aktif vaka ve ağır hasta sayısında artış yaşanıyor. Artış grafiğe böyle yansıdı.
YENİ TEDBİRLER ALINIYOR
Son günlerde yeni vaka sayısında yaşanan artışın ardından illerden yeni önlem haberleri gelmeye devam ediyor.
KARAMAN - DÜĞÜNLER NİKAHA DÖNEBİLİR!
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, dün gece, valilik tarafından görevlendirilen ve toplu bulunulan alanların dezenfeksiyonunu yapan ekipleri denetledi. Kentte adeta seferberlik ilan ettiklerini dile getiren Vali Işık, ''Yarından itibaren bir dizi tedbir alacağız. Belki düğünlerle ilgili olarak düğünlerin nikah tipine dönüşü söz konusu olabilir'' dedi.
Tüm yurtta olduğu gibi Karaman'da da artan vaka sayılarının ardından, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın talimatıyla valiliğe bağlı birimler, halka açık olan tüm alanlarda ücretsiz dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Dezenfeksiyon işlemlerini yerinde denetleyen Vali Işık, işletmecileri uyararak konunun ciddiyetini bir kez daha vurguladı.
'CEZAİ YAPTIRIMLARA DA BAŞLAYACAĞIZ'
Karaman'da bugünden itibaren tam bir seferberlik ilan edildiğini ifade eden Vali Işık, şunları söyledi:
''Karaman Valiliği’miz tarafından temin edilen dezenfektanlar ile valiliğimize bağlı birimlerimiz ve ekipmanlarımızla tüm umuma açık alanları dezenfekte edeceğiz. Bu çalışmalarımıza bundan sonra aralıksız olarak devam edeceğiz. İnşallah koronavirüsü kısa bir sürede istediğimiz seviyeye getirerek, yok edeceğiz.
Karaman'da özellikle düğünlerde yapmış olduğumuz denetimlerde şimdiye kadar hep uyarıcı olduk. Bu merasimlerde tam olarak kurallara uyulduğunu söylemek mümkün değil ancak bundan sonra taviz vermeden cezai yaptırımlara da başlayacağız.
Yarından itibaren bir dizi tedbir alacağız. Belki düğünlerle ilgili olarak düğünlerin nikah tipine dönüşü söz konusu olabilir. Koronavirüs toplu yerlerde yayılıyor. Özellikle düğünler, kafeler ve restoranlar buralarda sıkı tedbirler almazsak biz bunun önüne geçemeyeceğiz.''
KAYSERİ
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonların 2 saatle sınırlandırılması kararlaştırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Kurul, salgınla mücadele kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 2 saati aşmamak suretiyle en geç saat 22.00'de tamamlanmasına karar verdi.
Ayrıca etkinliklerde araç konvoyu oluşturulmasını yasaklayan kurul, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.
KİLİS
Kilis'te korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle izolasyon kurallarına uymayanlar ile kuralları hiçe sayan iş yerlerine para cezası uygulanacağı bildirildi.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilan edilen uyulması zorunlu kurallara aykırı davranan kişiler ve işletmelere ilk ihlalde uyarı yapılacağı, ikincisinde idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Uyarı yapılan işletmelerin vatandaşların sağlığını koruyacak şekilde uygun düzenlemeye gitmemeleri halinde üçüncü ihlal için 1 gün, dördüncü ihlal için 3 gün faaliyet durdurma cezasına gidileceği belirtilen Valilik açıklamasında, korona virüs kurallarını ihlal edenler hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uyulmadığını uygulama yaparak denetliyor. Araç ve motosiklet sürücüleri, maske ve mesafe konusunda uyarılıyor.
Esnaflar alınan kararlardan memnun olduklarını, devletin aldığı kararları desteklediklerini ifade etti.
SİİRT
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Siirt Valiliği koordinasyonunda kent genelinde korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor.
İl merkezi ve ilçelerde oluşturulan Salgın Denetim Merkezinde görevli personeller, kentin genelinde denetimlerde bulunarak vatandaşların temizlik, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uyup uymadıklarını denetledi.
Ekipler, toplu taşıma araçları, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kafeterya, berber/kuaför/güzellik merkezi, halı sahalar, lokantalar, kahvehaneler, çay ocakları, marketler ve oteller olmak üzere vatandaşların toplu bulunduğu meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde denetimlerde bulunarak, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan maske kullanımının, hijyen kurallarının ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.
ELAZIĞ
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Karakoçan ilçesini ziyaret etti, incelemelerde bulundu.
Vali Erkaya Yırık, beraberinde İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleriyle birlikte Karakoçan ilçesini ziyaret etti.
Kaymakam Abdullah Şahin tarafından karşılanan Vali Yırık, ilçe hakkında brifing aldı ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, emniyet ve asayiş çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Daha sonra ilçe devlet hastanesine giden Vali Yırık, Başhekim Op. Dr. Akan Yeniçerioğlu’ndan Covid-19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.İlçede yapılan Jeotermal sondaj çalışması sonucu bulunan termal su kaynağını da yerinde inceleyen Yırık, yürütülen çalışmaları inceledi.
İlçesi giriş ve çıkışında bulunan Polis Uygulama Noktasındaki görevlileri de ziyaret edip uygulamaları yerinde gören Yırık, ekiplere çalışmalarında başarı diledi.
ARTVİN
Artvin'de, yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES şantiyesinde, artan vaka sayılarıyla birlikte yeni koronavirüs önlemleri alındı.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yusufeli Barajı ve HES şantiyesinde artan koronavirüs vakalarının ardından yeni kararlar aldı. Konuyla ilgili Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, salgının önlenmesi için birçok tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, “Yusufeli Barajı ve HES şantiyesi ile Yusufeli Barajı Rölekasyon yolları ve köy yolları şantiyelerinde çalışanlar arasında Covid-19 pozitif vakalarının yoğun bir şekilde arttığı anlaşılmış olup, 24 Ağustos’tan itibaren yeni kararlar alınmıştır.
Şantiye dışından tedarik amaçlı giriş yapan araç şoförleri ve yardımcılarının belirlenen alanlar dışında bulunmamasına ve şantiye içerisinde hiç kimse ile temasa geçmemesine, çalışanların şantiyelerde kendileri için hazırlanan yerlerde kalmalarına, aylık izin kullanımlarını müteakip göreve başlamadan şantiyede 7 gün izolasyon altında tutulmalarına, izin dönüşünün 7. günü sürüntü örneği alınmasına, sürüntü örnek sonuçlarının belli olmasına kadar izolasyonda kalmaya devam etmesine, çıkan test sonucuna göre iş başı yapmalarına veya sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine karar verilmiştir.
Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamındaki diğer şantiyelerinde de Covid-19 tedbirleri kapsamında tedbirlerin ve denetimlerin yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararların Artvin genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de cezai işlem uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.
AYDIN
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Korona virüs salgını dolayısıyla dün 254 olan karantina altındaki kişi sayısı 355’e yükselirken, 36 olan Kovid-19 vakası da bir kişi artarak 37’ye yükseldi.
Bozdoğan İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu aldığı kararla Kovid-19 vakalarının yoğunluk gösterdiği Altıntaş ve Tütüncüler Mahallesi’nde giriş ve çıkışları 15 gün süre ile kapatmıştı.
Karantina altında bulunan Mahallelerde filyasyon ekipleri çalışmalarına devam ederken, Bozdoğan Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri de karantina altındaki vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde temaslı olduğu belirlenen vatandaşlarda gözetim altında tutuluyor.
Son yapılan çalışmalar neticesinde bir kişinin daha Kovid-19 olduğu belirlenirken, dün 36 olan Kovid-19 vakası 37’ye yükseldi. Toplamda Kovid-19 vakası görülen ve temaslı olduğu belirlenen toplam 355 kişinin karantinaya alındığı öğrenildi.
Ayrıca ekipler ilçe genelinde korona virüs salgının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
KARS
Kars’ta, 2 köyde uygulanan karantina sona erdi. Yaklaşık 14 gündür karantinada bulunan köylerde yasağın kalmasıyla birlikte normal yaşama da dönüldü.
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü ile Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünde uygulanan karantina sona erdi. Karantinanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlarda rahat nefes aldı. Karantina kalkan köylerde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe ve şehir merkezine akın etti.Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman Kozlu köyü ile Selim Bayburt köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır” denildi.